El 'búfalo' Villalibre, que estuvo a un paso del Barça, es la gran amenaza

Asier Villalibre vuelve a cruzarse en el camino del FC Barcelona. El delantero de Gernika, inconfundible por su poblada barba y apodado el 'Búfalo', llega a la cita en un gran momento de forma y en racha goleadora, especialmente en la Copa del Rey, donde es el indiscutible 'pichichi' del Athletic Club.

Provocó la única roja de Messi en el Barça

Villalibre tiene una relación 'peculiar' con el Barça. Pasó, en poco más de un año y medio, de estar muy cerca de jugar con el filial a amargarle la Supercopa de España a los azulgranas. Marcó un gol que dio paso a una prórroga, provocó la primera y única roja de Leo Messi en el Barça y celebró el título tocando la trompeta ante el delirio de su afición.

La historia de su fichaje frustado por el FC Barcelona se remonta al verano de 2019. Asier Villalibre venía de marcar 23 goles con el Athletic B la anterior campaña, pero parecía no tener hueco en el primer equipo. Iñaki Williams, Aritz Aduriz, Raúl García y Kenan Kodro le barraban el paso.

El entonces técnico del Barça B -ahora Barça Atlètic- era García Pimienta, que apretó de lo lindo para que reforzara el ataque del filial azulgrana y pese a que el delantero tenía buenas ofertas de Segunda A, no veía con malos ojos la opción de jugar en la categoría de bronce y tener la posibilidad de entrenar con los Messi y compañía en el primer equipo.

Rafa Alkorta frenó su llegada

Al final, no se dio el fichaje porque Rafa Alkorta, que era el director deportivo del Athletic, no quiso que jugara en la misma categoría que el filial rojiblanco. El Barça terminó fichando al albanés Rey Manaj, ahora el el Sivasspor turco, que marcó 16 goles en 31 partidos con el Barça B pero no logró dar el salto al primer equipo pese a ser el máximo goleador de la pretemporada.

Villalibre se quedó finalmente en el Athletic de Bilbao. El de la Supercopa de España en el minuto 90 que acabó valiendo un título -en la prórroga, Iñaki Williams marcó el definitivo 2-3- ha sido su único gol a los azulgranas, pero se ha convertido en la gran amenaza para el duelo de este miércoles(21.30 horas) en San Mamés.

Con pocas oportunidades en la Liga (marcó y asistió contra el Cádiz en la quinta jornada), la Copa del Rey está siendo su competición. Solo jugó 8 minutos en Rubí, la primera ronda (1-2), pero fue titular en los tres siguientes partidos y en todos ellos firmó un doblete, así que el 'Búfalo' suma 6 dianas en el torneo del KO. Dos contra el Cayón (0-3), dos al Eibar (0-3) y dos al Alavés (0-3), estos últimos no los celebró porque jugó cedido con los 'babazorros'. El Búfalo amenaza con embestir de nuevo.