Dias clave para el fichaje de Bergvall

La delicada situación económica que atraviesa el Barça y, muy especialmente la falta de fair-play, hace imposible la llegada de refuerzos en este mercado de invierno. Xavi desearía una incorporación en la medular para paliar la importante baja de Gavi, pero tanto el propio técnico como el director deportivo de la entidad blaugrana, Deco, han verbalizado la imposibilidad de fichar.

La baja federativa de Gavi ha permitido inscribir a Vitor Roque, al que el Barça ató en verano, pero el fair play financiero no permite más alegrías en este mercado de invierno. Sin embargo, esto no significa que la dirección deportiva no siga trabajando par reforzar la plantilla. Y en los próximos días abordará uno de los objetivos estratégicos de futuro que tiene en cartera.

Cómo ya les hemos venido informando en SPORT, el Barça está muy interesado en hacerse con los servicios de un joven centrocampista sueco que tiene encandilados a los grandes de Europa. Se trata de Lucas Bergvall, un futbolista de 17 años que milita en el Djurgardens y que ya ha debutado en la selección absoluta del país escandinavo.

El interés de Bayern, Borussia Dortmun y Eintracht, en Alemania; Manchester United, en Inglaterra; y Juventus e Inter, en Italia, ha llevado al club blaugrana a acelerar las negociaciones para no perder al futbolista.

El planteamiento del Barça es cerrar ahora el fichaje, pero incorporarlo en verano, cuando espera tener más fair play financiero para inscribir futbolistas. Bergvall seguiría jugando en el Djurgardens hasta final de temporada en calidad de cedido.

La entidad culer ya ha presentado una primera propuesta de seis millones al Djurgardens, inferior a los nueve 'kilos' que ofrece el Manchester United. Pero el Barça cuenta con el deseo del futbolista de vestir de blaugrana y no quiere perder esta ventaja.

En los últimos días, el Eintracht ha entrado muy fuerte en la puja para incorporar al futbolista de inmediato, de ahí que el Barça prepara un segundo movimiento para acabar de convencer al Djurgardens.

Según el especialista en mercado Fabrizio Romano, el Barça hará un segundo acercamiento con el club sueco para intentar cerrar definitivamente el fichaje. Así, la negociación habría entrado en su fase decisiva.

Pese a no poder incorporar futbolistas en este mercado de invierno, la operación vivirá días clave en este final de enero para que Bergvall acabe vistiendo de blaugrana a partir de la próxima temporada.