La brutal muestra de compromiso de Koundé

La mejora del FC Barcelona no puede explicarse con un solo motivo. Hay muchos factores que han contribuido en el 'clic' del conjunto blaugrana tras la dimisión en diferido de Xavi Hernández. Uno de ellos es, sin ninguna duda, es el 'nuevo' Jules Koundé. El central francés ha recuperado su mejor versión como lateral derecho y ello ha permitido a los culés recuperar la solidez defensiva. Su exhibición ante Kylian Mbappé en el Parque de los Príncipes culminó la redención del defensa galo.

En SPORT os informamos hace algunas semanas las causas que han influido para que el francés haya mejorado sus prestaciones las últimas semanas. Una de las claves radica en el apartado físico. Lleva tiempo entrenando muchos días de postpartido junto a los suplentes para ganar tono físico. Además, en las conservaciones, por iniciativa de Xavi y sus ayudantes, se ha acostumbrado a jugar de pivote para ganar soltura y fluidez con el balón y esto está dando sus frutos a la hora de asociarse con agilidad en el lateral.

Si nos centramos en el primer aspecto, el puramente físico, Koundé ha demostrado que está a otro nivel. El francés, que no fue titular contra el Cádiz y solo disputó 28 minutos, ha publicado una fotografía a las cuatro de la mañana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper machacándose en el gimnasio. Tras regresar de tierras andaluzas, el galo se ha entrenado para llegar en su 'prime' a la resolución de la eliminatoria continental frente al PSG.

Jules Koundé se entrenó en el gimnasio de la Ciutat Esportiva al regresar de Cádiz / Captura de pantalla

Brutal muestra de compromiso de un futbolista que acumulaba muchos minutos en sus piernas pero, tras ser suplente en el Nuevo Mirandilla, ha entrenado de madrugada para no perder nada de ritmo. En el fútbol de élite, cualquier mínimo detalle puede marcar enormes diferencias. Jules lo sabe.

Estuvo a las cuatro de la madrugada en la Ciutat Esportiva para quemar energías después de no jugar en Cádiz. Podemos asegurar que Koundé durmió en su casa. Otra cosa es saber cuantas horas descansó en la noche del sábado al doming porque unas horas, a las 11.30 del mediodía, después volvía a personarse en la Ciutat Esportiva para participar en el entrenamiento que efectuó Xavi para preparar ya el partido contra el PSG.

Koundé, que en el partido de ida secó a Mbappé, está buscando un segundo capítulo para tal actuación tan acertada.

No es la porimera vez que Koundé hace una 'locura' de estas ni el único jugador que lo ha hecho. Tanta es la implicación de muchos que no deja de empezar a ser habitual aprovecha las horas post partido para ejercitarse en el caso de no haber disputado muchos minutos durante el partido precedente.