El Betis se posiciona ante el interés del Barça por Guido Rodríguez

El club verdiblanco afirma que no desean desprenderse del jugador El Barça no habría contactado con ellos aún por el centrocampista

El presidente del Betis, Ángel Haro, salió al paso de las informaciones que relacionan al centrocampista argentino Guido Rodríguez con el Barça. El máximo dirigente verdiblanco afirmó de forma tajante que Guido es un futbolista clave para el presente y futuro del club. "Guido es un jugador importantísimo para nosotros, que nos está ayudando mucho y queremos que lo siga haciendo en el futuro".

Angel Haro comentó que en ningún momento ha habido negociaciones con el Barça sobre este jugador. "Sabemos lo que se dice. El Barça no nos ha llamado en ningún momento por Guido y nosotros contamos con él". El mediocentro argentino es titular indiscutible en el Betis, pero acaba contrato en el 2024 y, por ahora, no ha renovado por el club verdiblanco. Si sigue en la misma situación, el Betis podría no tener más remedio que colocarle en el mercado.

Guido es un futbolista que gusta muchísimo al cuerpo técnico blaugrana. En estos momentos no es una prioridad, ya que el club está intentando cerrar un acuerdo para traer a Amrabat (Fiorentina) como pivote por delante de la defensa. Solo en el caso de que el marroquí no pueda venir, el Barça podría hacer un intento por Guido. El entorno del futbolista está informado de la situación y, de momento, esperan.