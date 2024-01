"¿Bergvall? No recuerdo otro jugador así con 17 años..."

El parón en Suecia es largo. Casi diríamos que eterno. Entre dos y tres meses está el fútbol paralizado en el país escandinavo por culpa de las temperaturas extremas de frío. La vida en las ciudades es prácticamente subterránea. Y los clubes se las ingenian para hacer pretemporada en sitios cálidos. Léase Marbella, Málaga, Canarias.

Enganchamos a Carlos Moros en Estocolmo. Él sabe muy bien de qué va todo esto. Aterrizó en el fútbol sueco en 2017 y, experiencia de un año y medio en Polonia de por medio, ha estado todo este tiempo viviendo en sus carnes el ecosistema nórdico. Ahora está jugando en el Djurgardens, uno de los grandes de la Allsvenskan. Y allí comparte vestuario con uno de los nombres más golosos de este mercado invernal, Lucas Bergvall. Muy ligado al Barça, que lo monitoriza desde hace meses. Y que, según apuntan desde Suecia, ya habría lanzado una primera oferta al club sueco por él.

LA CANTERA MÁS PROLÍFICA DE ESPAÑA

Carlos nos arroja algo de luz acerca de este jugador prácticamente desconocido en España. Ha compartido el último año con él. De hecho, Moros llegó en enero al Djurgardens y Bergvall, en febrero. “Él viene del Brommapojkarna, que es la cantera más grande de Suecia. De ahí ha salido Kulusevski. O Starfelt, que está en el Celta. Él llegó con 16 años al Djurgardens para el primer equipo; de hecho, ni ha llegado a jugar con el segundo”.

Carlos Moros en primer plano con Bergvall de fondo entrenando / SPORT

La impresión que se llevó Carlos fue ‘ipso facta’: “Un talento brutal, innato. Hace unas semanas que no hablo con él porque ahora está en Chipre haciendo un stage con otros jugadores de equipos nórdicos. Vuelven el lunes. Esto siempre está lleno de ojeadores, normal que le hayan echado el lazo”.

"Tiene la ventaja de que con 17 años está desarrollado"

“La verdad que su crecimiento ha sido abismal estos meses, lo tiene todo. A diferencia de otros talentos quizás más jovencitos, que aún les falta desarrollarse físicamente y crecer, Lucas mide 1,86 y es una roca. Ya tiene el cuerpo de un adulto. Está desarrollado, es fuerte. En este sentido va por delante”, añade Carlos. “No puedo sacar un símil con algún jugador, pero es que es muy completo. Puede adaptarse a las tres posiciones del centro del campo. Puede hacer de ‘6’, de ‘8’ o de ‘10’. Es fuerte, corre metros, pero también sabe driblar, bajo presión. Y luego disparando a portería tiene un guante. Es muy muy completo”, matiza.

Carlos Moros, durante un partido con el Djurgarden / Jonathan Nackstrand

¿Tiene estilo Barça? “Cada club luego tiene que ver si puede encajar o no con su idiosincrasia. Que el talento es indudable, totalmente. Si se adaptará o no, no lo sabemos”. Lucas es de Estocolmo y juega en Estocolmo, por lo que sería su primera experiencia lejos de casa en caso de fichar por el Barça. “Es un tío bastante divertido, extrovertido”, asegura Carlos. “No sé decirte si podría ser útil ya para el Barça ahora en invierno. Es muy difícil. Tienes que llegar y rendir en estos clubes. ¿Qué tiene un potencial increíble? Seguro. Si no tuviera condiciones te lo diría, claro. Me cuesta recordar un jugador de 17 años con ese nivel. Luego está el tema de adaptarse, país nuevo, ‘shock’ cultural…”.

CARLOS, UN TROTAMUNDOS

Criado en la cantera del Valencia, Carlos ha estado en Estados Unidos, en Polonia, en Suecia. Central, el futbolista valenciano sigue aprovechando las experiencias que le llegan para ver mundo. Y vivir diferentes culturas. Se siente un privilegiado. “Soy muy inquieto, estoy haciendo un doctorado. Hice un máster también. Me preparo para cuando esto se acabe”.

Volviendo a Bergvall, Moros asegura que “en el país hay una sensación de que Lucas quizás no es el siguiente Zlatan Ibrahimovic, pero sí algo que no se ha visto en muchos años…”.