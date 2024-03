Cubarsí se estrena en Champions a lo grande

A Xavi Hernández no le ha temblado esta vez el pulso. El técnico del Barça optó en la ida ante el Nápoles por alinear a Íñigo Martínez y no a Cubarsí por una cuestión de experiencia y edad. El experimento no salió del todo bien y, además, viendo el rendimiento espectacular del canterano, el egarense apuesta este martes por darle la titularidad a Pau, que vivirá su debut en Champions League.

Cubarsí viene rozando la excelencia cada vez que juega. Pese a que hay quien defiende que no hay que sobreexponer al zaguero, la realidad es que su rendimiento le convierte en titular por 'obligación'. Junto a Pau estará Araujo, quedando los carriles para Kounde y Cancelo. Ahí no se esperaban novedades.

Es en el cuadrado de la medular donde más incógnitas había. A Christensen y Gündogan les acompañarán Fermín y Raphinha. Al onubense le ha costado verse con la posibilidad de ir de inicio pero finalmente disfrutará de una magnífica oportunidad para reivindicarse ante las bajas de Pedri, Gavi y Frenkie de Jong. En el costado diestro del cuadrado estará Raphinha, mientras que Fermín partirá más desde la izquierda.

Dicha elección de Xavi de Raphinha antes que Joao Félix supone una ratificación de la confianza del técnico en el brasileño siempre que este está disponible y rodado, especialmente en partidos grandes donde el esfuerzo no se negocia. El magnífico momento que vive Lamine desplaza al ex del Leeds a la parte derecha del cuadrado. Hay que recordar también que Raphinha se tuvo que retirar ante el Mallorca tras recibir un golpe en el tobillo, percance que no le ha impedido estar en condiciones para el choque de esta noche.

Arriba, lo esperado: Lamine Yamal en la derecha y Lewandowski como '9'. El joven extremo tiene una nueva ocasión de convertirse en el goleador más joven de la historia de la Champions, aunque el objetivo principal no es otro que alcanzar los cuartos de final.