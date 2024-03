¡Así será la camiseta del Barça en el clásico con el logo de Karol G!

El Barça tendrá una nueva artista en la camiseta el día del clásico. Tras el acuerdo de patrocinio con Spotify, el club ha hecho varias colaboraciones poniendo logos de algunos artistas, todos reconocidos mundialmente.

La última colaboración es la de Karol G (Carolina Giraldo), una de las artistas más influyentes del mundo. La colombiana de 33 años tiene más de 50 millones de oyentes mensuales en Spotify y entró en el top10 de los más escuchados del 2023. "Tusa" o "Bichota" son algunos de sus temas más famosos. El Barça estrenará el nuevo diseño en el Santiago Bernabéu el 21 de abril, en el clásico de la segunda vuelta.

Según ha podido confirmar SPORT, la camiseta llevará el logo del corazón de espinas, un tatuaje en el brazo de Karol G que se hizo viral en redes. La artista explicó hace un par de años el significado del tatuaje en una entrevista a la revista Allure. "El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho, me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera. Para Carolina”.

El corazón de espinas simboliza cómo superó un momento de dificultad personal en su vida, el año 2021, por problemas con la prensa, su entorno y la ruptura con su expareja Anuel AA. Fue el punto de partida de su álbum "Mañana será bonito" de 2023.

El logo, igual que en las ediciones anteriores, estará en el centro de la camiseta azulgrana. Dentro del dibujo del tatuaje, que será representado en blanco, aparecerá escrito "Karol G", el nombre de la artista.

Todas las colaboraciones del Barça

La de Karol G será la cuarta colaboración de ilustres cantantes con los culés desde que el club firmó el acuerdo con Spotify. Será la segunda mujer y la segunda artista hispanohablante que formará parte de la unión FC Barcelona - Spotify de marzo de 2022.

El rapero Drake fue el primero en aparecer en un diseño azulgrana, con el dibujo del búho, logo del canadiense. Se estrenó en la derrota del Barça en el Bernabéu en otoño de 2022, un punto de inflexión en el Barça de Xavi.

La segunda colaboración fue la de la artista catalana Rosalía. El Barça lució el nombre de su tercer álbum, el icónico "Motomami". Su estreno fue en la victoria del Barça por 2-1 en el último clásico disputado en el Spotify Camp Nou, que sirvió a los culés para encarrilar la liga de la temporada pasada.

Rosalia, con la camiseta Motomami del Barça / FCB

La última colaboración con Spotify para tunear la camiseta culé fue el pasado mes de octubre en el clásico de Montjuïc contra el Madrid de Bellingham. Los elegidos fueron los Rolling Stones con su famosa lengua, un logo que no trajó buena suerte ya que los blancos remontaron el tanto inicial de Gündogan y se impusieron por 1-2.

A falta de confirmación oficial, se espera que las camisetas del Barça con Karol G sean de edición limitada. Como se hizo en las colaboraciones anteriores, podría haber 1899 unidades en honor al año de fundación del club.