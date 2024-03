El Barça sigue de cerca la estrambótica situación de Bryan Zaragoza

La situación de Bryan Zaragoza en el Bayern comienza a ser preocupante. El club alemán hizo un esfuerzo para avanzar su incoporación abonando 3 millones más a los 14 de su cláusula de rescisión, pero el extremo prácticamente no ha jugado. En el Bayern hablan de problema de adaptación por el idioma y en verano puede pasar de todo. El Barça está muy atento a la situación porque es un futbolista que gusta.

Bryan Zaragoza decidió firmar por el Bayern tras negociar con el Leipzig y dos clubs de la Premier. En un enero muy movido, el Barça llegó a preguntar por él pero necesitaban que la operación se atrasara a verano para poder llevarla a cabo. Un descenso del Granada rebajaba la cláusula a los 7 millones de euros y podía ser una pieza interesante. El futbolista decidió no esperar y acabó en el Bayern seis meses antes de lo previsto, algo que por ahora está frenando la evolución y le dejará con toda seguridad sin ir a la Eurocopa.

El director deportivo del Barça, Deco, considera que es una pieza interesante al tratarse de un perfil diferente a lo que hay en la plantilla. Es un futbolista rapidísimo y un especialista en el desborde y el uno contra uno. Pero su incorporación pasaba por unos parámetros económicos beneficiosos, que el próximo verano se podrían dar.

Y es que Bryan Zaragoza está muy pendiente de quien pueda ser el nuevo entrenador del Bayern la próxima temporada. Tuchel no lo pidió y no está contando con él en lo que parece una guerra con el club alemán porque no le trajeron sus deseos prioritarios en enero. Si el nuevo técnico tampoco lo ve para el Bayern, el jugador podría salir cedido y el Barça cree que es una oportunidad de mercado.

La prioridad de Bryan Zaragoza es continuar en el Bayern y triunfar en el equipo alemán. Dio el paso convencido y tiene claro que puede competir por minutos a pesar de la tremenda competencia que hay en la parte ofensiva del equipo. Esta temporada será difícil que juegue y habrá que ver que es lo que sucede en el futuro.