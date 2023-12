El Barça, pendiente del OK final de Ter Stegen al quirófano

El meta quiere explorar todas las opciones pero todos los caminos conducen a una intervención Por plazos, en el club consideran importante atacar el problema lo antes posible

No hay tiempo que perder con las dolencias de Marc-André Ter Stegen en la espalda. SPORT adelantó este domingo que la posibilidad de quirófano era muy real para el meta teutón. Sin embargo, este todavía debe dar el OK definitivo para someterse a una operación que le dejaría unas 8-10 semanas en el dique seco. Mientras el alemán apura sus opciones en busca de una solución, en el Barça esperan que acabe dando el OK al paso por el quirófano.

El tratamiento conservador no está dando resultados y en el club creen que lo más efectivo es una intervención, pues debería liquidar las molestias en la espalda del arquero. Además, por una cuestión de tempo interesaría hacerlo lo antes posible, ya que si hay demora en la decisión Marc-André se perdería los octavos de final de la Liga de Campeones.

Como explicó SPORT este domingo, Ter Stegen se ha sometido este lunes a nuevas pruebas para aglutinar más detalles de su situación. Por ahora no hay 'fumata blanca'. El guardameta quiere apurar todas las opciones antes de asumir el paso por el quirófano.

Ter Stegen deberá decidir si pasa por el quirófano | VALENTI ENRICH

Es por esto que Marc ha contactado con varios especialistas, manteniendo también el contacto con personal médico de Alemania. Salvo encontrar una solución que dé resultados con cierta rapidez, todo hace indicar que el desenlace será una operación. Pero el ex del Gladbach, una persona muy reflexiva y analítica, quiere conocer todos los escenarios posibles al detalle antes de inclinar arriba o abajo su pulgar.

En el Barça entienden que Ter Stegen quiera unos pocos días de análisis y reflexión. Asumen que no hay que precipitarse pero también remarcan la importancia de no dormirse en los laureles. Si no hay un notable avance en los próximos días, en el club catalán le transmitirán de forma ya más segura que lo más idóneo es pasar por el quirófano. Y esperan que acepte.