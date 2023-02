Cómo va el Barça - Manchester United

Azulgranas y 'red devils' se miden en el Camp Nou en la ida del playoff previo a los octavos de final de la Europa League United y Barça terminan firmando las tablas en un duelo trepidante

Barça y Manchester United están ofreciendo un partido tremendamente entretenido, con llegadas importantes en las dos áreas. Sin embargo, Ter Stegen ha sacado las dos ocasiones más claras del partido con una parada salvadora en un uno contra uno ante Weghorst y una mano tremenda a disparo de Rashford en la primera mitad.

Los azulgranas no están especialmente cómodos en el partido ante un United que está imponiendo su físico. No logra el Barça instalarse completamente en campo rival y el partido está derivando en un ida y vuelta que no beneficia en nada a los de Xavi Hernández. En la segunda mitad, el United está matando al Barça, que sigue muy metido en el partido.

1-0: Marcos Alonso abre el marcador a balón parado (49')

El Barça no estaba nada cómodo en el partido, pero una jugada a balón parado empezaba a desequilibrar el partido. La puso Raphinha con música al segundo palo y Marcos Alonso llegó con todo para batir a De Gea.

1-1: Rashford responde al instante (52')

El atacante inglés se internó en el área y la puso por el único sitio que había, por el primer palo de Ter Stegen. Quizás pudo hacer más el meta alemán, pero ya había hecho dos paradones durante el partido.

1-2: El United vuelve a golpear (59')

Rashford rompió a Raphinha en un saque de esquina en corto, el inglés que la puso en el área y Koundé que anotó en propia. Mala suerte para el Barça, que lleva todo el partido jugando con fuego.

2-2: La conexión Raphinha-Lewandowski vale oro (76')

La puso el brasileño en un centro que era un caramelo para Lewandowski. El polaco no necesitó ni tocarla. El Barça sigue muy metido en el partido y va a por el triunfo.