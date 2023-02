Mateu Alemany desmiente contactos del Barça por Gundogan

El director de fútbol confirma que se ha reunido con su tío porque es agente de Christensen Cree que las rotaciones son buenas porque hay muchos partidos en juego

El director de fútbol del Barça, Mateu Alemany, desmintió contactos para fichar a Gundogan este verano a pesar de que reconoció que en las últimas horas se han reunido con el tío del futbolista, que es agente. "Mi obligación es saber que Gundogan está libre y sí nos hemos reunido con su tío, que es el agente de Christensen. Hemos hablado de Christensen, de su rendimiento y de lo contentos que estamos con el futbolista. Ha sido un muy buen fichaje, pero no hay nada más", comentó a 'Movistar'.

Mateu Alemany no quiso entrar en la polémica por los pagos a Enríquez Negreira. "El club ya hizo un comunicado sobre este tema y me remito a él. No hay nada más que decir. El equipo debe estar centrado en lo que tiene por delante y nada más".

Sobre el equipo y el once titular de Xavi, Mateu comentó que "entiendo que haya rotaciones porque hay que tener mucho cuidado con el calendario esta temporada tras la disputa del Mundial. Son muchos partidos y por suerte tenemos plantilla suficiente para afrontar todos los partidos con la máxima seguridad. El Barça es un club historico y tenemos la obligación de competir por todos los títulos".

Sobre la reclamación del Adarve por el fichaje de Marcos Alonso, Alemany indicó que "no entendemos demasiado esta reclamación porque Marcos no vino traspasado. Rescindió contrato y vino al Barça. No hemos recibido esta reclamación y cuando llegue la contestaremos".