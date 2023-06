"Al Barça le costará mucho convencer a Zubimendi"

El Barça sigue buscando al sustituto de Sergio Busquets de cara a la próxima temporada y uno de los nombres que suenan con más fuerza es el de Martín Zubimendi Ante interés del Barça, un compañero de Zubimendi, Alexander Sorloth, se ha pronunciado sobre la posible salida hacia el conjunto azulgrana del centrocampista español

El Barça sigue buscando al sustituto de Sergio Busquets de cara a la próxima temporada. El refuerzo del pivote es una prioridad para el entrenador azulgrana Xavi Hernández, que sigue teniendo a Martín Zubimendi como favorito.

Pese al interés del Barça, la salida de Zubimendi parece complicada por el elevado precio de su cláusula y por las ganas que ha mostrado el jugador español de disputar la Champions League con la Real Sociedad.

Ahora, un compañero de Zubimendi se ha pronunciado sobre la posible salida hacia el conjunto azulgrana del centrocampista.

Durante su estancia con la selección de Noruega, Alexander Sorloth ha sido preguntado por un aficionado por la llegada Martin Zubimendi al Barça: "¿Llegará Zubimendi al Barça?", a lo que el delantero de la Real Sociedad ha respondido que "hará falta mucho para convencerlo".

💣💣: Will Zubimendi come to Barca?



«It will take a lot to persuade him»



He’s a great player, right?



«Really good» @Asorloth #Zubimendi pic.twitter.com/977mIy7lGN