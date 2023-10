El Barça va a intentar hacerle un Griezmann al Atlético con Joao Félix

El club colchonero acabó pagando solo 20 millones por el francés Ni por asomo, el Barça va a cerrar un traspaso superior a los 70 millones este verano

Antoine Griezmann pasó a ser jugador del Atlético de forma definitiva por 20 millones de euros más cuatro en variables tras un ridículo culebrón en el que los colchoneros estuvieron varias semanas dejando al francés en el banquillo para no verse obligados a pagar la opción de compra de 40 millones. El delantero aceptó sus suplencias como un órdago al Barça, que acabó cediendo.

El club blaugrana, ya con Joan Laporta en la presidencia, prefirió sacarse de encima el problema Griezmann y su astronómica ficha antes que arriesgarse a que lo devolvieran. Asumieron pérdidas y todos quedaron contentos en una nueva operación en la que el Atlético volvió a enredar con un jugador blaugrana. Ya lo hicieron con David Villa, lo repitieron con Luis Suárez y lo bordaron con Griezmann, al que vendieron por 135 millones y lo recompraron por 20. Un negocio absolutamente redondo.

Un año después, el Barça medita devolverles el golpe con Joao Félix. Y es que el escenario se repite y tanto el club blaugrana como el futbolista tienen la sartén por el mango. Joao está cedido al club blaugrana sin opción de compra y los dos clubes deberán ponerse de acuerdo a finales de temporada. Joao Félix no puede volver al Atlético porque su entrenador no le quiere, su club tampoco y la afición no le perdonará nunca su declaración de amor al Barça.

El Atlético entiende que el portugués se ha revalorizado y deslizan que van a pedir 80 millones de euros, pero esa cifra es absolutamente imposible y solo un club de Arabia Saudí podría planteársela. Joao no tiene intención alguna de irse a Arabia y solo desea seguir en el Camp Nou, por lo que el Atlético va a tener que pasar por el aro. O eso o se le viene un problemón de magnitudes imprevisibles el próximo curso.

La idea que va tomando cuerpo es la de una nueva cesión, con una opción de compra que será muy inferior al precio que demanda el Atlético, pero es que el Barça ni siquiera se planteará pagar ese dinero. Están convencidos de que acabarán pagando la mitad de la mitad y todos deberán darse por satisfechos.

Vaya, que la estrategia blaugrana, siempre que el rendimiento de Joao Félix sea sostenido, será hacerle un Griezmann al Atlético de Madrid. Y todo tiene pinta de que acabará así. O eso o en un intercambio de futbolistas que ayude al Barça a desprenderse de algún o algunos jugadores con los que no cuenta para el futuro. Esa opción ya se puso encima de la mesa el pasado verano, pero no fue posible por la diferente interpretación de las tasaciones. De aquí a junio pueden pasar muchas cosas, aunque lo que tiene claro el Barça es que no moverá ficha hasta finales de curso. Y lo hará estando en superioridad en la negociación. En el Atlético ya temen lo que se les va a venir encima.