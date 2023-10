El Atlético se pone nervioso por Joao Félix

El Barça no ha realizado oferta alguna y no tiene previsto hacer movimientos hasta el próximo año El club colchonero quiere sacar un mínimo de 75 millones de euros y empieza a tener claro que será imposible

Joao Félix se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el Atlético de Madrid. En verano no tuvo más remedio que cederle al Barça en condiciones económicas muy bajas para sacarse de encima una auténtica patata caliente en la plantilla. Según 'Marca', en el club colchonero empieza a perder la calma con este tema porque comienza a tener claro que no va a poder sacar el dinero que tiene previsto por un futbolista que compró por más de 100 millones de euros.

El Barça no ha realizado ningún movimiento sobre el futuro de Joao Félix, ni tampoco piensa hacerlo en los próximos meses. El club blaugrana cuenta con la complicidad del jugador, que va a rechazar cualquier oferta que tenga encima de la mesa, para seguir como blaugrana y por ello se van a tomar toda la negociación con tranquilidad. El Atlético es consciente de que tiene todas las cartas para perder, pero tampoco piensa regalar al futbolista.

Joao Félix ya lleva ya cuatro temporada y media perteneciendo al Atlético, por lo que el club rojiblanco ha amortizado una parte importante de su inversión, pero la realidad es que le queda aún mucho dinero de amortización. Este verano soñaban con traspasarle al Tottenham e, incluso, le abrieron la posibilidad de irse a Arabia Saudí traspasado, pero el jugador cerró las puertas. Para sacar beneficio, el Atlético debería venderle por esos 75 o 80 millones de euros y eso no será posible y menos con el Barça.

Joao Félix se va a revalorizar con el equipo blaugrana, pero el gran condicionante es la voluntad inequívoca del futbolista de seguir en Barcelona. Si eso no varía, el Atlético no tendrá más remedio que negociar a la baja. Los colchoneros son conscientes de que tienen un grave problema y esperan que la llamada del Barça sea lo antes posible para poder tener margen negociador. No sería extraño que, finalmente, optasen por una nueva cesión.

Entre medio de todo este entramado estará el agente del futbolista, Jorge Mendes. Ha luchado lo indecible para colocarle en el Barça y ahora ya tiene claro que no puede salir de aquí. Mendes ha conseguido que se cumpliera el deseo del jugador y va a hacer todo lo posible por seguir facilitándole la vida a los blaugrana.