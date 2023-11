El Barça desvela su nueva imagen para el 125º aniversario

Laporta ha sido el encargado de descubrir el logo conmemorativo de cara a la gran fecha SIGUE EN DIRECTO EL ACTO DEL FC BARCELONA

El FC Barcelona está de celebración. Hoy, 29 de noviembre de 2023, se cumplen 124 años desde que Joan Gamper fundara el club en las instalaciones del gimnasio Solé.

Con los ojos puestos ya en el 125º aniversario, desde el club, en un acto presentado por David Carabén, nuevo comisionado de la efeméride e hijo del exdirectivo culé Armand Carabén, han hecho público la nueva imagen coorporativa para el cumpleaños más especial.

El club ha desvelado un escudo con la silueta del actual en un fondo azul y los bordes dorados, en un logo que juega con los números uno, dos y cinco para conmemorar la fecha histórica que se avecina.

Desvelada la imagen corporativa para el 125 aniversario del FC Barcelona



▶️ Sigue la comparecencia de Joan Laporta en directo https://t.co/Yh4rgtt54J pic.twitter.com/B9CN6kYv5U — Diario SPORT (@sport) 29 de noviembre de 2023

Un Joan Laporta emocionado ha sido el encargado de presentar la nueva imagen, un momento que ha aprovechado para pedir compromiso al barcelonismo: "El Barça está viviendo momentos de renovación. El proyecto institucional más importante del club", ha remarcado el presidente culé.

"Es un momento de grandes desafíos, de cambios importantes propios de la nueva era del club que nos llevará a una nueva etapa de retos apasionantes como es el del 125 aniversario. Pediría al barcelonismo que viva este instante con el máximo compromiso y la máxima intensidad. Somos testimonios de estos hechos", ha explicado un Laporta claramente emocionado por las personas que ya no están.

"Porque serán unos hechos que se recordarán durante décadas. El Barça es la mejor familia deportiva del mundo y lo que tenemos que ser es una piña. En los momentos de máxia duda pensemos en el esfuerzo titánico de otras generaciones que lograron que el Barça llegara hoy como un club tan querido en Catalunya y en todo el mundo", ha finalizado para cerrar el acto.

LAPORTA, OPTIMISTA CON EL NUEVO CAMP NOU

El Presidente del club, Joan Laporta, ha sido rotundo con la voluntad del club de volver al Spotify Camp Nou la próxima temporada. Pese a que las obras no estarán finalizadas, si no hay imprevistos, desde el Barça no contemplan otra opción:

"Llegamos a un momento que si no hay algún imponderable será en el Spotify renovado. No estará acabado pero volveremos a jugar a nuestro estadio. Será la culminación de uno de los sueños del barcelonismo. Les Corts se nos quedó pequeño, se hizo el Camp Nou y llegaremos en un buen momento. Con un més que un club reforzado, una masa social comprometida", ha expresado el presidente culé.