El Barça avanza en la llegada de Cancelo

La inversión irá al centro del campo y el club prioriza la incorporación del portugués a coste bajo en el lateral Foyth no está descartado, pero solo tendría opciones si hay una salida indeseada

El Barça ya tiene clara su planificación y centrará la mayor parte de su inversión en fichajes en el centro del campo tras la salida de Busquets. Xavi Hernández también tiene claro que se debe traer a un lateral, pero el objetivo aquí, a priori, será menos ambicioso. El área deportiva está centrando ahora sus esfuerzos en poder incorporar a Joao Cancelo, cedido del Manchester City, aunque tienen claro que puede ser una operación que pueda retrasarse hasta finales de mercado. Y pueden pasar muchas cosas.

El agente de Cancelo, Jorge Mendes, se ha comprometido con el Barça a trabajar la operación de préstamo pero también ha explicado que el Manchester City prioriza una venta de este jugador por lo que intentarán colocarle en el mercado. Cancelo es un futbolista que despierta mucho interés aunque el precio que pediría el club inglés, rondando los 50 millones de euros, dificulta su salida. Y además, Cancelo quiere jugar en la liga española.

El Madrid ha sondeado también esta opción pero no es su candidato número uno en estos momentos. El club blanco busca un lateral de primer nivel ya que no contará con Lucas Vázquez y Carvajal está dando síntomas de agotamiento. Los blancos sí que podrían optar a un traspaso si se lanzan a por él pero por ahora no ha habido oferta formal por el jugador.

Mendes tiene claro que el tiempo es el mejor aliado del Barça ya que Pep Guardiola no quiere a Cancelo en su plantilla. En enero se pidió su cesión, pero el City optó por la oferta del Bayern y ahora el Barça podría quedarse como única opción. Cancelo tambiñen tiene claro que debería rebajarse el salario para poder encajar en el club blaugrana y estaría por la labor de hacerlo.

El preferido para Xavi en esa posición era el jugador del Villarreal Juan Foyth. Hoy por hoy, el argentino estaría descartado pero su llegada no ha muerto del todo. Si hubiese una baja indeseada atrás, podría reactivarse la negociación aunque el Villarreal desea una cantidad alta de dinero.