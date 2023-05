¡Umtiti desvela su posible destino fuera del Barça!

El central podría regresar al Olympique de Lyon pero asegura que "aún es demasiado pronto para decirlo" Admite que fue al Lecce como un trampolín para recuperar su carrera

El adiós definitvo de Samuel Umtiti del Barça se acerca. El central está completando una buena temporada en el Lecce y ha recuperado sensaciones despertando el interés de muchos equipos de la Serie A. El propio futbolista admitió que el Olympique de Lyon podría ser su destino en el futuro y que habla de ello con Lacazette, delantero del equipo francés. "Realmente hablamos sobre el hecho de que nos gustaría volver a jugar juntos antes de finalizar nuestras carreras. Todavía es demasiado pronto para decirlo", comentó Umtiti a Canal Plus.

Umtiti quería volver el pasado verano a Lyon y se ofreció en unas condiciones económicas similares a las que ha tenido en el Lecce, pero el conjunto francés declinó su incorporación por las dudas que generaba su estado físico. Una vez parece recuperado, la puerta para regresar a Lyon podría abrirse y, sin duda, Umtiti podría optar por regresar al club que le vio triunfar como futbolista profesional.

El central francés comentó que había acertado firmando por el Lecce, club al que agradece la oportunidad que le dieron para volver a sentirse futbolista. "Todos pensaron que mi carrera estaba acabada, pero vine a Italia para recuperarme y sentirme bien como futbolista para poder volver a alcanzar las alturas. El Lecce ha sido un trampolín en el que me he sentido muy bien y he podido demostras cosas".

El Barça ya le ha comunicado a Umtiti que la intención del club es resolver ya su contrato, que expira en el 2026. El francés renovó para repartir su contrato en más temporadas y ayudar así en rebajar el límite salarial y eso hace que sea un jugador más atractivo en el mercado. La idea del club blaugrana es escuchar ofertas porque tienen claro que habrá algún traspaso aunque sea por una cantidad baja. En principio, Inter de Milán y Roma se han interesado por el futbolista, pero Umtiti tendrá la última palabra y un regreso a la Ligue1 y al Olympique de Lyon le atrae mucho.