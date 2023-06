El Barça acaba su relación publicitaria con Gatorade

El Barça ha publicado un mensaje en sus redes sociales que apunta a despedida Gatorade firmó con el FC Barcelona en 2013 para ser el patrocinador de nutrición deportiva del primer equipo

Este viernes 30 de junio, justo unas horas antes del inicio del mercado de fichajes, el FC Barcelona ha lanzado varios anuncios importantes. Uno de los que más es el fin de la relación contractual con Samuel Umtiti y, unas horas más tarde, ha dado a entender que también termina su relación contractual con Gatorade.

Aunque todavía no es oficial, el Barça ha publicado un tuit en su cuenta en inglés que suena a despedida. "Gracias por darnos energía con grandeza durante este camino..."

Thanks, @Gatorade, for fueling us with greatness along the way... ✨ pic.twitter.com/NiGlpQ0Am8