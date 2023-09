Balde, primera rotación en los últimos cinco meses

Marcos Alonso entra en el carril, mientras que vuelven Romeu y Ferran en lugar de Gavi y Raphinha Lewandowski, al igual que Joao Félix, se mantiene en el once titular

Alejandro Balde arranca en el banquillo esta tarde frente al Celta, lo que supone su primera rotación no forzada en los últimos cinco meses. Balde no descansaba en Liga desde principios de abril, cuando no jugó ante el Elche en la previa de la vuelta de semifinales de Copa del Rey contra el Real Madrid. Además, Xavi da entrada a Oriol Romeu y a Ferran por Gavi y Raphinha respecto al partido contra el Amberes.

Balde, que esta semana celebró su renovación hasta 2028, venía de jugar 75 minutos ante el Betis y otros 90' ante el Amberes en el estreno en Champions. Marcos Alonso ocupará esta tarde el carril izquierdo. El lateral madrileño se quedó sin minutos contra el conjunto belga, por lo que está fresco de piernas.

En lo que va de curso, Balde sí había descansado ante el Villarreal, pero no por rotaciones sino porque se había torcido el tobillo el día antes en el último entrenamiento.

En la medular, Oriol Romeu recupera su sitio en el pivote, dando descanso a un Gavi que venía exigido en los últimos choques. Quien sigue sin descansar es Frenkie de Jong, que tiene muchos números de hacerlo entre semana en Mallorca.

Arriba, Lewandowski y Joao Félix podrán seguir fortaleciendo su conexión junto a un Ferran Torres que ocupará de nuevo el flanco derecho del ataque. Se trata del mismo tridente ofensivo que goleó al Betis hace justo una semana. El polaco y el luso, al igual que Frenkie, quedan ahora sí al borde de las rotaciones.

Hay que recordar que el propio Xavi ya aseguró en la previa del partido ante el Celta que las rotaciones serán una constante desde ya, pues el calendario no da tregua y el próximo martes vuelve a haber partido.