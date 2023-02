El United, bajo mínimos en la medular en su primer día sin Casemiro

El partido aplazado ante el Leeds se presenta como la primera prueba sin el brasileño Tampoco estará Eriksen, lesionado hasta final de temporada

Buena parte del gran momento que está atravesando el Manchester United se explica desde la medular. El tándem formado por Eriksen y Casemiro ha cimentado gran parte de las victorias de los 'red devils', por lo que resulta difícil presagiar cómo será su suerte sin ambos.

El partido aplazado ante el Leeds se presenta como la primera prueba de Ten Hag sin el danés, en el dique seco hasta final de temporada por una lesión de temporada, ni el brasileño, sancionado con tres partidos tras ver la roja directa ante el Crystal Palace tras agarrar a un jugador por el cuello.

No es un enfrentamiento que les quite el sueño, ya que los 'peacocks' no saborean la victoria en liga desde el ya lejano 5 de noviembre y Jesse Marsch ha sido recientemente destituido. Es más, puede ser una buena oportunidad para hacer pruebas en el once de cara al doble enfrentamiento europeo ante el Barça.

La ausencia de estos dos pilares abre la puerta a nuevas alternativas en el centro del campo. Fred tiene su puesto prácticamente asegurado, ya que suele contar con bastantes minutos. El que sí dispone de una ocasión de oro es el recién llegado Sabitzer, que aterrizó en Old Trafford en busca de los minutos que se le negaron en el Bayern Múnich.

Alineaciones probables

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lisandro, Shaw; Sabitzer, Fred; Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Weghorst.

Leeds: Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Wöber; Mckennie, Adams; Sinisterra, Harrison, Gnonto; Bamford.

Árbitro: Simon Hooper

Estadio: Old Trafford