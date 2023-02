El United, a punto de cerrar la renovación de Garnacho

El atacante argentino de 18 años gusta mucho en Old Trafford y los 'devils' quieren cerrar su continuidad cuanto antes Está teniendo mucho impacto como revulsivo: ningún jugador de la Premier ha fabricado más tantos que él saliendo del banquillo

Alejandro Garnacho ya es presente y futuro. El joven atacante hispano-argentino del Manchester United está dejando buenas actuaciones entrando desde el banquillo, y sus números como revulsivo están teniendo mucho impacto en el equipo: dos goles y dos asistencias en la Premier League. Por este motivo entre otros, el United quiere cerrar cuanto antes su renovación.

Según ha asegurado el periodista y experto en el mercado de fichajes Fabrizio Romano, "el Manchester United ya ha enviado la propuesta del nuevo contrato a Alejandro Garnacho y sus representantes, y las conversaciones están muy avanzadas. Los derechos de imagen y la duración final del contrato están entre los puntos discutidos, pero el United siempre ha confiado en hacerlo pronto", sentenciaba.

