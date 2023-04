La arenga de Laporta tras la derrota ante el Rayo

El presidente azulgrana, antes de hablar de la financiación del Espai Barça, quiso acordarse del partido de ayer "El objetivo prioritario sigue siendo la Liga, estamos a 11 puntos del segundo y quedan 7 jornadas. Pedimos a los culés su apoyo”, precisó Laporta

Joan Laporta no estaba nada contento con la actuación del Barça en el duelo de ayer ante el Rayo Vallecano. Así lo ha expresado antes de la comparecencia para explicar la financiación del Espai Barça, donde ha querido recordar, eso sí, que el objetivo sigue siendo el mismo que a inicios de temporada: ganar la Liga.

“Los culés hoy no estamos contentos tras la derrota de ayer en Vallecas, el partido no fue bien. Menos mal que el Girona hizo bien el trabajo un día antes. El objetivo prioritario sigue siendo la Liga, estamos a 11 puntos del segundo y quedan 7 jornadas. Pedimos a los culés su apoyo”, aseguró Laporta antes de empezar a hablar del Espai Barça, el gran tema que atañe la rueda de prensa de hoy.

El FC Barcelona no pudo lograr la victoria ayer en Vallecas, lo que provocó que la diferencia respecto al Real Madrid siga siendo de once puntos y no de catorce que era el objetivo tras la derrota blanca en Montilivi. Aun así, el Barça lo tiene todo de cara para ser campeón.