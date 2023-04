Laporta, en directo: Sigue la rueda de prensa sobre la financiación del Espai Barça

12:47 Eduard Romeu, sobre el coste social del desplazamiento a Montjuïc "Cuando decimos que esta junta es valiente es porque hemos asumido un coste social que no nos correspondía a nosotros. Y me refiero a la rueda de prensa de antes de ayer y parece que nos quedamos con la anécdota. Y es que vimos diferentes opciones en el tema de los abonos. Hablamos de un entorno totalmente diferente. Hablamos de un entorno que es menos de la mitad de lo que son nuestro abonados. Esto no ha costado dinero al socio y lo que no hay aquí es un solo euro de ingreso extraordinario por concepto de abonados, aunque estén desfasados en relación a nuestros rivales".

12:39 El director financiero, Manel del Rio, recuerda las dificultades del contexto actual para lograr el acuerdo tras recibir "mucha presión exterior". "Es un éxito mayúsculo. El objetivo era darle flexibilidad al club. Esa una deuda viva. Esto se moverá, analizaremos el mercado y se buscará redefinir para mejorar el servicio de la deuda. Un 5,5 limpio es un éxito notable".

12:32 Romeu repasa las líneas rojas que el club no quería traspasar para lograr el acuerdo. Entre ellas, que no afecte la gobernabilidad del club o que las obras no empiecen más tarde de junio.

12:30 La directora corporativa, Maribel Meléndez, toma la palabra, y recuerda el calendario de todo el proceso. "No hemos improvisado, hemos sabido vender la marca Barça. No es trabajo de un día y el acuerdo se cerró en marzo como habíamos prometido".

12:26 Sigue hablando Romeu sobre todo el proceso con los inversores "La palabra es necesidad. Cómo levantamos el club: haciendo un trabajo muy importante de equilibrar el gasto. El Espai Barça ha sido una operación que empezó por parte de esta junio hace dos años. Ha sido incansables viajes a Estados Unidos y Catalunya. Los principales inversores ya sabían lo que había, pero habían una serie de elementos que había que nominar. Cerrar quién sería el constructor, todo este trabajo".

12:24 El vicepresidente del Área Económica, Eduard Romeu, apunta a la anterior directiva "Hemos puesto en valor la marca Barça. Pero para lograrlo tienes que saber de Barça, tienes que querer al Barça y tienes que tener la capacidad y la valentía. Esto ha ido tarde porque antes no habían tenido ni la capacidad ni la valentía para hacerlo. No solo nos preocupaba lo que se había hecho mal que es mucho, si no lo que no se había hecho. Se han perdido unos años preciosos".

12:22 ¡Termina la exposición de Laporta. Empieza la comparecencia de Eduard Romeu!

12:21 Laporta habla de una "financiación histórica" "Esto es una prueba de fe. Significa que la institución está más fuerte que nunca. Máxima reputación de los mercados nacionales e internacionales. Aunque algunos han querido ponernos obstáculos el Barça ha salido reforzado. Es una prueba de fe, de confianza de los mercados y hay que estar orgullosos. En dos años hemos redefinido el proyecto, los costes del Espai Barça, un proceso de adjudicación de las obras y además hemos logrado la financiación para hacerlo posible". Será un legado que dejaremos a los barcelonistas y no ha sido fácil".