Araujo podría estar disponible para el partido contra el Almería

El uruguayo fue sustituido por precaución: "Tengo un poco de molestias en el aductor donde sufrí la lesión; a ver cómo estoy mañana" El jugador reconoció que "es duro caer eliminados en Europa, pero hay que pasar página y pensar en el partido del domingo"

El central Ronald Araujo, que rindió a un gran nivel contra el Manchester United en el partido de vuelta de la eliminatoria de la Europa League disputado en Old Trafford, podría estar a disposición de Xavi Hernández, técnico blaugrana, en el próximo encuentro que su equipo disputará este domingo contra el Almería.

El internacional uruguayo fue sustituido en el minuto 82 como medida de precaución y sus molestias físicas no parecen importantes. El jugador explicó "tengo un poco de molestias en el aductor donde sufrí la lesión. Tenemos gestionarlo y a ver cómo estoy mañana".

En declaraciones a 'Barça TV', el jugador explicó que "hicimos un gran partido y es un pena la eliminación. Tenemos que pensar en positivo. El equipo está trabajando y progresando y ahora tenemos que pensar en la Liga y la Copa". Y añadió que "competimos bien y hay detalles que corregir, seguro que la próxima temporada lo haremos mejor".

El central destacó que "se están viendo los resultados del trabajo de Xavi. El equipo va primero en la Liga y está en las semifinales de la Copa. Estamos en una buena dinámica. Es duro caer eliminados en Europa, pero hay que pasar página y pensar en el partido del domingo".

PRESIÓN

Araujo reconoció que el primer gol de United nada más empezar el segundo tiempo "fue clave. Hicimos un gran primer tiempo, pero ese gol ha llegado muy rápido tras el descanso. Su hinchada ha presionado y el United se ha venido arriba y luego ha marcado el segundo gol".

El uruguayo disputó su partido número cien con el primer equipo blaugrana y apuntó que "lo quería celebrar con una victoria, pero estoy contento de cumplir los cien partidos con el Barça, porque no lo hace cualquiera. Cuando llegué no me imaginaba que jugaría tantos. Ojalá pueda sumar muchos más".