El efecto Araujo no fue suficiente en esta ocasión

El uruguayo volvió a completar un gran partido, pero su aportación en defensa no bastó para evitar la eliminación En el segundo tiempo secó a Rashford, aunque en el tramo final se retiró por culpa de unas molestias físicas

El central uruguayo Ronald Araujo no pudo festejar su centenario como azulgrana con una victoria ante el Manchester United en Old Trafford que hubiera situado a su equipo en los octavos de final de la Europa League. El defensa blaugrana volvió a completar un gran actuación, aunque en esta ocasión su despliegue en defensa no fue suficiente para que el Barça lograra el objetivo que se había marcado ante el Manchester United.

Xavi Hernández, técnico blaugrana, apostó en esta ocasión por el tándem Araujo-Christensen que tan buenos resultados le ha dado en el eje de la zaga. En los primeros 45 minutos la receta funcionó a la perfeccción. El uruguayo se complementó perfectamente con el danés y se mostró firme en el juego aéreo, preciso con el balón y rápido en la anticipación, como acostumbra.

Araujo no falló ni una entrega durante esta primera mitad, volvió a hacer gala de su potencia y colaboró en el blindaje su área, impidiendo que el Manchester United pudiera gozar de situaciones claras de gol.

Araujo se turnó con Christensen a la hora de sujetar al neerlandés Weghorst, que ejerció de 9 de salida, pero estuvo siempre muy atento en las ayudas a Koundé para sujetar al inglés Rashford, que inicialmente se movió por la banda derecha. Ninguno de los dos delanteros del United pudo rematar ni una vez a portería durante estos primeros 45 minutos. El mejor ejemplo fue una gran anticipación del uruguayo frente a Rashford en el minuto 38.

CAMBIO DE DIBUJO

En vista del discretísimo rendimiento en ataque de su equipo, a Ten Hag, técnico del United, no le quedó más remedio que cambiar su plan inicial en el descanso. Anthony ocupó el sitio de Weghorst y Rashford se situó de delantero centro. A Araujo pasó a partir de ese momento a estar mucho más pendiente del delantero inglés, que en el partido de ida había dado un recital. El uruguayo ganó todos los duelos que mantuvo con el atacante del United y tuvo también tiempo de demostrar su precisión en los balones en profundidad.

El central blaugrana empezó a notar unas molestias, aunque pudo aguantar sobre el cesped hasta que en el minuto 82 dejó su sitio a Marcos Alonso. El equipo ya perdía entonces por 1-2. El efecto Araujo no fue suficiente en esta ocasión para lograr la victoria.