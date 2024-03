Araujo desvela su secreto para aparcar las lesiones

Las lesiones han sido uno de los pocos peros que se pueden poner a la irrupción de Ronald Araujo en el primer equipo del Barça. Desde que Ernesto Valverde le hiciera debutar en un Barça-Sevilla (4-0), un ya lejano 6 de octubre de 2019, Ronald Araujo se ha ido consolidando como una pieza clave del nuevo proyecto blaugrana, hasta el punto de ser uno de los cuatro capitanes.

El central charrúa se ha hecho con un puesto de titular indiscutible a pesar de tener que lidiar con un obstáculo difícil de superar, las lesiones. Hasta 14 ha sufrido como futbolista del Barça, siete de ellas musculares. Especialmente traumático fue su calvario del curso pasado, cuando se perdió el Mundial de Qatar. Con el Barça dejó de jugar hasta 21 partidos, tras encadenar varias lesiones.

Araujo ha explicado en una entrevista a 'Ovación' cómo ha superado sus problemas físicos, reconociendo los errores cometidos. "Cuando tuve la primera lesión no me curé bien. No hice una buena cicatriz y ese fue el comienzo. Me llevó tiempo revertir esa situación, pero ahora me siento bien", explica el uruguayo.

El uruguayo desvela que "en los últimos tiempos he cambiado mi forma de trabajar". Araujo se convenció de que tenía que ponerse en manos de profesionales para acabar con esa plaga de lesiones que amenazaban con poner en jaque su carrera deportiva: "Armé un grupo de trabajo muy completo y me está dando bastantes resultados. Invertí en eso para poder mejorar".

Al central del Barça no le importa reconocer que entre ese grupo de trabajo hay también psicólogos: "También empecé a trabajar con profesionales psicológicos por el tema de las lesiones y por estar bastante tiempo fuera de la cancha".

El trabajo parece haber dado sus frutos, ya que el charrúa encadena 31 partidos consecutivos con el Barça, después de la lesión sufrida en el debut contra el Getafe que le mantuvo apartado de los terrenos de juego siete encuentros. Desde entonces solo ha dejado de jugar en cinco: fue suplente contra Sevilla, Rayo y Granada en la Liga, no fue convocado para el cierre de la Champions League contra el Royal Amberes, con el equipo ya clasificado, y no estuvo ante Unionistas, en la Copa por sanción.

El futuro, en el aire

Araujo también abordó su situación contractual con el Barça y las opciones de un futuro lejos del conjunto blaugrana, teniendo en cuenta las ofertas que llegan por él. Sin ir más lejos, el Manchester United llegó a poner cien millones encima de la mesa este pasado mercado de invierno, pero el Barça ni se planteó su salida.

El central uruguayo aparca de momento la decisión: "Estoy contento en Barcelona, aunque no sé lo que pasará en el futuro; tengo contrato hasta 2026 y ahora estoy centrado en la temporada y en tratar de terminarla de la mejor forma: todavía tenemos dos competiciones importantes".