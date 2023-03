El apoyo incondicional a Gavi que irrita en Madrid

En el Barça están encantados y defienden al futbolista pese a que se intensifica la campaña en su contra En el club azulgrana valoran muy positivamente el perfil de juego del joven canterano

Desde Madrid están intensificando la campaña en contra de Gavi y no hay semana en que no intenten hacerlo pasar como un jugador violento y sin autocontrol. La acción en el clásico en que va a buscar a Ceballos sin balón después que el madridista tuviera un encontronazo con Lewandowski está sirviendo de excusa para volverlo a poner en el disparadero.

Se quejan que el VAR no interviniera en esa jugada y los altavoces madridistas no dejan de insistir en que el joven jugador azulgrana tiene bula arbitral, cuando la realidad es que en muchas ocasiones los árbitros no le pitan faltas a favor que son muy claras, como recordó Xavi Hernández hace algunas ruedas de prensa.

Pero no se habló tanto del cuando en la Supercopa de España de Arabia Saudí, Ceballos agarró del pelo a Gavi de forma descarada.

El momento del encontronazo de Gavi con Ceballos | SPORT.es

En sus charlas individuales, además de temas tácticos, el técnico del Barça ya le insiste que sea menos impulsivo, pero por un tema de mejorar su juego y la toma de decisiones, muy alejado de lo que intentan vender en Madrid. "Decían que era un carnicero... Sorprende, pero yo soy de la casa, sé de dónde vienen los tiros. Lo da todo en el campo y entra fuerte, pero nunca va con mala fe", dijo antes del clásico.

El asunto viene de lejos porque hace unos meses Xavi ya tuvo que salir en defensa del jugador. "¿Lo de las faltas de Gavi es de los creadores del Villarato y el doping?", afirmó. El técnico está arropando al futbolista ante la diana que le han puesto.

Encantados con él

En el club están muy satisfechos con la defensa que hace Xavi del jugador y se muestran encantados con el juego, la actitud, la entrega y el compromiso de Gavi. Además, valoran muy positivamente haber podido sacar del plantel un perfil de centrocampista que no existía en el Barça. Que técnicamente está bien dotado, capacidad de comprender el juego, polivalencia, capacidad de sacrificio y un carácter y una personalidad espectaculares.

Gavi se dejó la piel en el encuentro ante el Athletic | LALIGA

En ese sentido, a algunos dentro del club les recuerda, salvando las distancias, a futbolistas del perfil de Davids, que llegó en el mercado de invierno de la temporada 2003-2004 con Laporta y fue clave para la remontada del Barça de Rijkaard, o Deco, que también combinaba una buena técnica con un perfil luchador y 'rascador'. Eso sí, también marcaba más goles.

En cualquier caso, en el Barça no quieren que Gavi cambie su forma de jugar pese a lo que puedan decir desde fuera. El coraje y el ímpetu con el que sale al campo lo valoran como una gran cualidad y entienden que bien trabajado, como hace Xavi, suma mucho muchísimo.

Posiblemente lo que no guste en Madrid es que un jugador de estas características, que al talento le añade intensidad y sacrificio, esté en condiciones de marcar una época en el Barça.