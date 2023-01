Xavi reconvierte la intensidad de Gavi

El centrocampista palaciego ha pulido muchas cuestiones de su juego gracias a las sesiones individuales de vídeo del técnico egarense El canterano azulgrana, el tercer futbolista de la Liga que más faltas ha cometido (41) hasta el momento, entiende cada vez mejor cuándo y cómo debe hacer las infracciones

Desde su llegada al banquillo del Barça, Xavi Hernández ha realizado muchas sesiones individuales de vídeo para mejorar el rendimiento de sus futbolistas y, por consiguiente, impulsar el nivel técnico y táctico de su equipo. Uno de los jugadores de la plantilla al que el técnico ha realizado más clases particulares es Gavi (18 años). El palaciego ha pulido muchas cuestiones de su juego en los últimos meses y se ha desenvuelto sobre el césped con un mayor control de la innegociable intensidad que siempre, desde las categorías inferiores, le ha caracterizado.

Tras 18 jornadas de Liga, y aunque el FC Barcelona aún debe disputar su partido de la decimoséptima cita, el palaciego es el tercer futbolista del campeonato que más faltas ha cometido (41). Solo le superan Erik Lamela (47), del Sevilla, y Vini Souza (43), del Espanyol. En el Barça, que ha cometido 205 faltas en total, los dos futbolistas que completan el podio –Robert Lewandowski (19) y Sergio Busquets (15)– presentan unas cifras muy inferiores a las suyas. El mago andaluz, el 'killer' polonés y el capitán son vitales en la presión tras pérdida barcelonista.

Gavi, no obstante, solo ha sido amonestado en tres ocasiones en el torneo de la regularidad, cifra que corrobora que cada vez entiende mejor cuándo y cómo debe hacer faltas. Su carácter rebelde es cada vez más interesante para un Barça que no sería líder sin su fortaleza defensiva. "Ha madurado mucho en poco tiempo. Sabe cuándo hacer la falta, cuándo no la tiene que hacer, cuándo debe evitar un contraataque rival…", dijo Xavi en la rueda de prensa previa a la visita del Getafe al Camp Nou, encuentro en el que el canterano solo cometió dos infracciones.

Gavi habló en rueda de prensa tras ser nombrado MVP la final | Twitter

En la misma respuesta, el entrenador vallesano destacó una buena acción de Gavi en las semifinales de la Supercopa de España. "Recuerdo una falta táctica a Fekir contra el Betis que fue muy importante para el equipo. Las charlas individuales le han ido muy bien. Es un jugador muy joven que algunos momentos del pasado no compitió bien por inmadurez, pero es un jugador muy inteligente que cada día compite mejor. Nos aporta un ‘plus’ de ganas, pasión, corazón y coraje. Es muy importante para nosotros", reflexionó.

La joven perla de Los Palacios y Villafranca ha pulido sus pequeños defectos en gran medida gracias a los consejos y observaciones del cuerpo técnico, pero también como consecuencia de su ambición y su voluntad de aprender constantemente. Después de la final de la Supercopa, tras completar su mejor actuación con el primer equipo azulgrana, Gavi dejó claro que aún le queda "mucho por mejorar". Desde su debut en agosto de 2021, su crecimiento ha sido increíble y le ha permitido despojarse de la etiqueta de promesa para convertirse en realidad.