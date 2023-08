Ansu dudó si llevar el 10 de Messi

El joven canterano azulgrana sigue cerrando la puerta a una posible salida este verano Tras la disputa del Gamper, Xavi Hernández alimentó los rumores sobre su situación

Las ambiguas palabras de Xavi al acabar el Gamper no asegurando la continuidad de Ansu a 31 de agosto sorprendieron a todos. No era necesario generar esa duda. Bastaba con decir que era un jugador de la plantilla. Es el 10 del Barcelona, no lo olvidemos.

Y está intentando renacer. Es más, lleva la camiseta de Messi, que muchos pensarán que es un gesto de orgullo o prepotencia pero quizás hay algo que no saben, Ansu, antes de aceptar el número magico que le ofreció la directiva hace dos años, habló con el capitán, Busquets para pedirle permiso y consultarle si creía que debía aceptarlo.

Y así fue. Ansu sigue siendo un chico de 20 años, ahora que vemos a Lamine con 16, porque esto va muy deprisa. Está luchando y trabajando para volver a ser esa gran figura del fútbol que fue.

Fuimos pacientes con Dembelé y con otros tantos, ¿por qué no con Ansu? ¿Qué hay que perder?