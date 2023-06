La anécdota de Carmen Sevilla con Bobby Robson en mayo de 1997

El entrenador inglés le dio un 'pico' a la presentadora de Telecinco Tanto la actriz como el técnico se tomaron la situación como una broma

Sucedió el jueves 22 de mayo de 1997 en el campo de La Masia del FC Barcelona, después de la sesión preparatoria del equipo azulgrana. Carmen Sevilla y el entonces entrenador barcelonista, Bobby Robson, se dieron... ¡un pico!

La actriz acudió al entrenamiento del Barça como presentadora de un programa de televisión (Telecupón) y fue la atracción del mismo entre los jugadores, cuerpo técnico y representantes de la prensa.

Tras la práctica, entrevistó al brasileño Ronaldo y también a Bobby Robson. Carmen Sevilla se despidió del técnico inglés con dos besos recatados en la mejilla pero, antes del segundo, Robson giró el rostro y la cantante se encontró con los labios del inquilino del banquillo barcelonista.

"Es un cachondo mental, es tremendo", dijo Carmen Sevilla a Catalunya Ràdio después. Agregó que "le hablé un poquito en inglés macarrónico y él me contestaba también con un español macarrónico. Entonces, cuando me iba, le di un beso, me retuvo y me pidió otro. Y fue entonces cuando me giró la cara el muy granujilla. Yo creo que está muy acostumbrado a eso cuando le gusta una chavala, pero yo de chavala no tengo nada", dijo entre risas.

La escena fue grabada por las cámaras de televisión y la anécdota no pasó de ahí. Al día siguiente, en rueda de prensa, le preguntaron a Robson qué dijo su mujer tras besarse con la actriz: "Fue una broma", respondió el entrenador.