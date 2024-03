Aleix García: "No me arrepiento de haber hablado bien del Barça"

Aleix García, centrocampista del Girona, en una entrevista emitida en el canal de Twitch de Jijantes, ha asegurado que no se arrepiente de haberse ofrecido al FC Barcelona el pasado mes de diciembre de 2023, aunque sí ha precisado que no fue el "momento" ni las "maneras" de hacerlo. El futbolista de Ulldecona también ha comentado la situación de Oriol Romeu en las filas barcelonistas y ha dicho que espera que la "revierta".

"No me arrepiento de haber hablado bien del Barça, sino del momento y de las maneras. Al final soy muy transparente, y a veces lo he hablado con otros compañeros... ¿Por qué no podemos ser transparentes?", ha comentado en el programa que dirige y presenta Gerard Romero. Aleix García, en una entrevista a Movistar Plus y a pocos días de visitar Montjuïc, comentó que "me gustaría jugar en el Barça. Es el club que he seguido desde pequeño y el que siempre me ha gustado".

Agregó que "la semana después de ganar en Montjuïc fue dura para mí, y ganar fue... buf. Tenía una presión extra y creo que me fue bien a la hora de jugar. El Barça apretó y te somete, pero creo que hicimos un partido perfecto".

"La gente que queremos a Oriol Romeu lo hemos sufrido todos"

Del que fue se compañero en el Girona, Oriol Romeu, fichado por el Barça el 19 de julio de 2023 y que pasó de la titularidad a la suplencia, ha dicho que "la gente que queremos a Oriol Romeu lo hemos sufrido todos. Confiamos en él y somos conscientes que puede revertir la situación, pero el Barça es un club tan grande, con una presión tan grande, que puede costar".

Y ha confesado que "cuando se fue Oriol Romeu, estábamos preparando el equipo con él de pivote y fue un shock. Creo que hicimos una muy buena pretemporada, desde el primer momento nos sentíamos a gusto y hemos suplido bien su baja".

Presente y futuro

Sobre la actualidad del Girona, que ha perdido fuelle en las últimas jornadas, ha reflexionado: "La gente se mal acostumbra, y cuando pierdes dos partidos ve que el Girona no arranca. Son muchas jornadas estando ahí, y le damos mucho mérito. Estamos con la confianza al máximo".

Y de su actual entrenador, Michel, ha comentado que "desde el primer día que llegó inculcó un estilo de juego. Hemos incorporado jugadores como Eric y Blind y nos dan ese plus ya que han jugado este estilo toda la vida. El buen rollo es la clave".

De su pasado y futuro explicó que "mi objetivo ahora a corto plazo es la convocatoria dentro de dos semanas y la Eurocopa, no me lo esperaba pero después de la primera convocatoria ahora mismo es un objetivo real".

Agregó que "a lo mejor si no hubiera ido al Dinamo, ahora mismo no tendría esta motivación y mentalidad. Por suerte pude volver al Eibar con Mendilibar y volver al foco. Creo que gracias a esta etapa tengo esta madurez".