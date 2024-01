El 1x1 del Barça-Osasuna

El FC Barcelona derrotó a Osasuna (2-0) y se garantizó la clasificación para la final de la Supercopa de España, cita en la que espera el Real Madrid tras derrotar al Atlético (5-3). Los azulgranas, defensores del título, anotaron en la segunda mitad para decantar la balanza gracias a un tanto de Lewandowski y otro de Lamine en el último suspiro.

Xavi Hernández salió con el once especulado por prácticamente todos los medios. Las lesiones han dejado al técnico egarense sin excesivo margen, de ahí que el equipo haya sido el esperado: Iñaki Peña, Kounde, Araujo, Christensen, Balde, Frenkie de Jong, Gündogan, Sergi Roberto, Raphinha, Lewandowski y Ferran Torres.

Pedri repareció en la segunda mitad, magnífica noticia que contrasta con una nueva lesión. En esta ocasión, de Raphinha, que no pudo terminar el primer tiempo a causa de un 'pinchazo' muscular en la zona de los isquios.

No es que cometiera ningún error de bulto, pero el galo se vio exigido en su banda en algunas acciones profundas de Osasuna en el primer tiempo. Intervino en una acción peligrosa del conjunto 'rojillo' para enviar a saque de esquina un peligroso centro raso. Tuva una buena aparición en línea de fondo rival en el tramo final del primer tiempo y otra a falta de un cuarto de hora.

6

Ronald Araujo, Defensa

Correcto

El charrúa no cometió errores y con la posesión del cuero no se complicó. Se animó en ataque en alguna ocasión para intentar recibir pero no tuvo esa suerte. Corrigió bien tras un resbalón de Christensen que pudo haber supuesto peligro. En el segundo tiempo tuvo una intervención de mérito tras encararle Arnaiz dentro del área.