El 1x1 del Barça contra el Girona

El Barça cayó derrotado por 2-4 contra un Girona que dio una lección de fútbol en Montjuïc Los goles de Lewandowski y Gündogan apenas maquillaron un partido muy preocupante de los azulgranas

El Barça cayó contra un Girona superior y que se fue de Montjuïc encumbrado y con siete puntos de ventaja sobre los azulgranas. Los de Míchel supieron encontrar los puntos débiles de los de Xavi Hernández, que fueron muchos, y dejaron instalados una enorme preocupación para los seguidores azulgranas que asistieron, atónitos, al partido.

Xavi Hernández no sorprendió en la pizarra y puso sobre el terreno de juego a su once de gala disponible, así que Koundé siguió en el lateral derecho y Cancelo, en el izquierdo. El centro del campo habitual (Gündogan, De Jong, Pedri), y arriba, Raphinha y Joao Félix por las bandas y Robert Lewandowski en la posición del '9'.

La primera mitad fue un toma y daca en el que se ha impuesto el Girona, que está evidenciando en MontjuÏc el porqué de su posición de privilegio en la clasificación.

El gol de Dovbyk en una rápida acción fue contestado por el de Lewandowski a la salida de un córner. La balanza la desniveló un gran chut con la zurda de Miguel dentro del área.

La segunda mitad se movió por los mismos derroteros y Xavi se decidió por un triple cambio dando entrada a Balde, Ferran y Lamine. De poco sirvió, pues Valery marcó el tercero y ni siquiera Gündogan le puso emoción al segundo tanto azulgrana. Stuani cerró la cuenta y certificó que el Girona es un señor equipo, líder con todo merecimiento, y que el Barça debe hacer una autocrítica muy seria.

Este es el 1x1 de los jugadores del FC Barcelona contra el Girona:

Le marcaron tres goles, sin poder hacer ciertamente mucho más, y salvó alguno, como uno muy claro de Savinho, pero no le ayudó nada una defensa poco atinada en el derbi.

No las vio venir en misiones defensivas y Savinho le llevó por el camino de la amargura. Solo acertó en un balón que le quitó con la cabeza a Dovbyk. La ‘sotana’ en el 1-3, triste colofón.

Empezó con la máscara y se la quitó porque le molestaba. Pese a ello, mantuvo un intenso duelo con Dovbyk, al que no pudo alcanzar en el primero. Blando con Stuani en el tercero.

El danés se fue al suelo demasiado pronto en el pase de Yan Couto a Tsygankov para el 0-1. Se fue asentando con el paso de los minutos, pero la paternidad no le dejó al cien por cien fresco.

4

Joao Cancelo, defensa

Desplazado

Tuvo que seguir en el lateral izquierdo, y aunque por su banda no llegó tanto peligro como por el contrario, no es por donde explota mejor sus virtudes. No pudo evitar el gol de Stuani.