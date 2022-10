Las 10 frases más destacadas de Rosell y Bartomeu en el 'Caso Neymar 2'

Los dos ex presidentes del Barça han declarado en el juicio por el fichaje del futbolista brasileño Raúl Sanllehí ha quedado marcado como el líder de la negociación

El juicio 'Caso Neymar 2', por el fichaje del futbolista brasileño por el FC Barcelona, ha vivido hoy uno de los momentos más esperados con la declaración tanto de Sandro Rosell como de Josep Maria Bartomeu.

Ambos ex presidentes del Barça han respondido a las cuestiones que se les ha planteado en relación a la incorporación de Neymar a la entidad azulgrana el verano de 2013, en el que el futbolista llegó procedente del Santos.

ESTAS HAN SIDO LAS 10 FRASES MÁS DESTACADAS DE ROSELL Y BARTOMEU

Sandro Rosell, sobre la negociación del fichaje:

"El líder de la negociación siempre fue Raúl Sanllehí".

Sandro Rosell, sobre un primer encuentro con el padre de Neymar:

"Estaba de vacaciones en Miami, y Sanllehí me dijo que el padre de Neymar también estaba allí. Le transmití que el Barça estaba interesado en el fichaje de su hijo. Fue una reunión de cortesía en la que aprovechamos para hablar de fútbol, y le dije que por la manera de jugar de su hijo, el equipo ideal para dar el salto a Europa era el Barça".

Sandro Rosell, sobre su papel en el precio del traspaso de Neymar:

"No participé en la negociación del precio por Neymar, pero estoy convencido de que alguien me llamó y le dije: "Qué no pase de 17,5/18 millones de euros".

Sandro Rosell, sobre el papel de Josep Maria Bartomeu en el fichaje de Neymar:

"Bartomeu nunca estuvo presente en la negociación del fichaje de Neymar".

Sandro Rosell, al recordar a Tito Vilanova en la llegada de Neymar:

"Tito Vilanova había ganado la liga récord de la historia del Barça. Tuvo la recaída y fuimos junto con Bartomeu y Zubizarreta a Nueva York a verlo, por razones humanas. Tito fue un profesional hasta que nos dejó. Él nos dijo que veníamos de una dinámica positiva, pero que había que incorporar una pieza para seguir con ella, y de ahí se adelantó un año la llegada de Neymar".

Sandro Rosell, en relación al 'sobrecoste' de adelantar la llegada de Neymar seis meses:

"Se pagaron 17,1 millones de euros porque se adelantó la operación, si hubiesemos esperado 6 meses, hubiese venido a coste cero".

Josep Maria Bartomeu, aclarando su implicación en el fichaje de Neymar:

"No tuve ninguna participación en las negociaciones de Neymar, tal y como ha dejado claro Rosell".

Josep Maria Bartomeu, sobre la conveniencia, a nivel deportivo, de fichar a Neymar:

"Desde el punto de vista deportivo, acertamos plenamente en el fichaje de Neymar".

Josep Maria Bartomeu, sobre el segundo amistoso pactado con el Santos que no se acabó disputando

"El segundo amistoso contra el Santos pactado para jugar en Brasil no se jugó porque los técnicos no se pusieron de acuerdo con las fechas, a pesar de la insistencia del FC Barcelona".

Josep Maria Bartomeu, sobre como se enteró de la demanda por parte de DIS

"Llegó una demanda al club a finales de 2013 y a partir de ahí conocimos este caso, por la querella que había llegado a la Audiencia Nacional. Nos sorprendió, y contratamos al bufete Cuatrecasas y seguimos sus consejos".