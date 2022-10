Neymar: “Yo siempre firmo lo que me dice mi padre”

“El Real Madrid intentó ficharme, pero mi sueño siempre fue jugar en el Barça”, ha declarado el futbolista brasileño en el juicio por su traspaso al club azulgrana en 2013 “Yo no participé en ninguna negociación. Fue mi padre el que se encargó de todo”, ha asegurado

Neymar ha explicado, en su declaración en la Audiencia de Barcelona en el juicio por presuntas irregularidades en su traspaso al Barça en 2013, que decidió firmar con el club azulgrana “porque desde niño quería jugar allí” y “este siempre había sido mi sueño”. El futbolista brasileño ha confirmado que otros clubes, entre ellos el Real Madrid, mostraron interés en obtener sus servicios, pero que “yo escuché a mi corazón”.

“Era consciente, por los rumores, que había clubes que me querían, pero mi sueño era jugar en el Barça. En 2013 tomé la decisión. Tuve que decidir entre Barça y Madrid. Hubo otros equipos interesados, pero al final la decisión fue entre estos dos clubes. Mi corazón siempre tuvo claro que quería jugar en el Barça. Era mi sueño, desde niño quería jugar allí”, ha valorado Neymar antes de insistir que “pude ir al Madrid, pero mi corazón me empujó hacia el Barça”.Sobre las negociaciones entre el Santos y la entidad culé, el atacante ha dicho que “no participó” en ninguna conversación. “Fue mi padre el que se encargó de todo. Él es el que se encarga de estas cosas. Yo firmo siempre lo que él me dice”, ha finalizado.