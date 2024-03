Jordi Ribera: "Estoy muy contento con el rendimiento del equipo"

Jordi Ribera, seleccionador español, mostró su felicidad por la clasificación a los Juegos Olímpicos de París: "Estoy muy contento con el rendimiento de mi equipo a lo largo de estos tres partidos, especialmente el día de Eslovenia. Hoy ha sido un partido duro, sabíamos que para Brasil era su oportunidad, nos han defendido muy bien, nos han provocado muchas pérdidas de balón y han salido al contraataque".

Ribera, que fue seleccionador de los sudamericanos, felicitó a Brasil por el torneo realizado: "Ha sido una pena que no hayan conseguido la plaza, porque creo que han hecho méritos para ello".

El técnico español señaló que en la segunda parte Brasil "movió ficha", puso su defensa en 5-1 y dificultó el juego de construcción de sus jugadores. "A partir de ahí, nos han igualado el partido. Quizás la mayor experiencia de mi equipo nos ha ayudado a ganar este partido", analizó.

Por su parte, Antonio García, explicó con entusiasmo que "no podré devolver al balonmano todo lo que me ha dado". "El equipo tiene una cosa que no se entrena, la jerarquía, y eso nos hace un equipo ganador. Nos queda continuar entrenando para alimentarla y que los que vienen por debajo se empapen", añadió.

Sobre el objetivo en los Juegos Olímpicos, el jugador del BM Granollers expuso que "es el oro". "Siempre tenemos que ir pensando eso, las Olimpiadas vienen cada cuatro años y lo normal es que solo tengas una oportunidad. Tenemos el nivel suficiente para competir contra todos, hay mucho trabajo por delante, pero debemos ir con humildad y confianza".

CARA Y CRUZ PARA DOLENEC Y PETRUS

El exazulgrana Jure Dolenec consiguió también el billete para los Juegos Olímpicos con la selección eslovena. El lateral del Limoges se sinceró sobre la dificultad de obtener el pase, sobre todo, porque dependían de la victoria una España prácticamente ya clasificada ante Brasil. "Ha sido muy difícil, pero 'chapó' por los españoles. Ha habido mucho 'fair play', ya que han ido al 100% hasta el final".

Dolenec no quiso hablar de objetivos en las Olimpiadas: "no estoy pensando en eso, ahora quiero disfrutarlo juntos y en verano ya cambiaremos el 'chip'".

En cambio, Brasil se quedó fuera de la cita olímpica. A pesar de la derrota, el jugador del Barça, Thiagus Petrus, exhibió su orgullo por el trabajo del equipo: "Sin duda alguna hemos estado cerca, hemos tenido dos oportunidades, tres incluso... creo que dejamos ver el buen trabajo que se está haciendo en Brasil, la generación que tenemos ahora con muchos jugadores en Europa que están a un buen nivel".

"Esto es la clave para que mejoremos el balonmano en Brasil; cuanto más jugadores en Europa tengamos mejor será nuestra selección. Este es nuestro objetivo, mejorar como equipo y si los jugadores mejoran, también lo hará nuestro nivel", finalizó.