Carlos Ortega: "Nos vamos jodidos, pero estoy orgulloso de mis jugadores"

El técnico reivindicó el papel de su equipo pese a perder la final Reconoció que una mala primera parte les lastró durante el encuentro

El Barça no pudo conquistar el primer título importante de la temporada, tras caer en la prórroga de la final de la Super Globe ante el Magdeburgo (41-39), también villano de la misma competición la pasada temporada.

El técnico azulgrana, Carlos Ortega, analizó el partido: "Nos vamos jodidos. El Barça está para llegar a las finales y ganarlas. Ha sido un partido con varias fases, con un primer tiempo en que nos ha costado mucho y en el que ellos han estado perfectos. Ellos movían con mucha rapidez y no perdonaban. En la segunda parte hemos vuelto con el 6-0 y no ha funcionado, cambiando al 5-1 y con Nielsen en portería hemos mejorado. Luego hemos tenido para ponernos por delante, con balones claros y hemos fallado. Además, hemos fallado cuatro penaltis.". En la misma línea, ha añadido: "En ataque no hemos estado bien. Pero el equipo se ha dejado la vida, y se ha decantado todo por los detalles. El Magdeburgo ha hecho un grandísimo partido. En el primer tiempo han hecho un movimiento de balón muy rápido y no les podíamos parar".

Sobre la derrota, Ortega opinó: "El resultado es muy distinto si se gana o se pierde. No tengo 'peros' para el equipo. Con el 5-1 el equipo sufre mucho y estábamos muy cansados. Estoy orgulloso de mis jugadores, pero en el primer tiempo no hemos estado bien".

Pese a caer en este primer partido importante, el técnico reconoció la capacidad del equipo para poder resarcirse: "Ahora hay que levantarse, la gente está tocada, han hecho un gran esfuerzo... No tenemos tiempo para recuperar, porque nos vamos para Aalborg pronto. Hay que recuperarse rápido, porque esto es el deporte. En la carrera deportiva hay que saber que siempre acabarás cayendo, pero lo importante es levantarse rápido".