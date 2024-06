Ortega y Dika Mem, en el cielo de la Champions

El Barça de balonmano vive instalado en la máxima euforia tras conquistar el domingo la duodécima Champions, un título con el que ni los más optimistas soñaban el pasado verano cuando a la marcha de Ludovic Fàbregas al Telekom Veszprém le siguió la grave lesión de un Domen Makuc que regresó a finales de mayo.

A base de trabajo, el técnico Carlos Ortega fue encontrando soluciones a los problemas y se encontró con un grupo que lo ha seguido a pies juntillas como en esas excursiones cerca de la Sagrada Familia en las que todos van detrás del que lleva un estilete levantado.

Esos momentos complicados como la derrota en la Super Globe y el doloroso KO ante el Telekom Veszprém (36-41) con 'Ludo' campando a sus anchas por el Palau no hicieron sino reforzar a un grupo que explotó en la ida de cuartos en París contra el PSG (22-30) y que se ha encumbrado en Colonia venciendo al Kiel en 'semis' (30-18) y al Aalborg en la final (30-31).

Prácticamente recién llegados de Colonia y después de una comida con el presidente Joan Laporta a la que han asistido también las parejas de los jugadores, tres pesos pesados de la sección cargaron a cuestas con el trofeo de la Champions para visitar la redacción de SPORT: el entrenador Carlos Ortega, el capitán Dika Mem y el coordinador del balonmano azulgrana Joan Marin. Todos ellos departieron con el director Joan Vehils, quien les trasladó la enhorabuena en nombre de todo el diario.

Ortega y Dika Mem, junto a la entrada de SPORT / VALENTÍ ENRICH

Dos Champions y una derrota en semifinales por penaltis ante el Magdeburgo son los poderes de un Ortega que regresó al Palau en 2021 en un momento 'caliente' por las destituciones del entrenador Xavi Pascual (recién fichado por el Veszprém) y del mánager David Barrufet.

Era su regreso a una casa en la que había sido pieza clave del 'Dream Team' con cinco Champions en la 'era Valero Rivera' y otra con Xesco Espar en el banquillo. Con las dos que ha logrado como entrenador, el malagueño se destaca como el más laureado del balonmano con ocho entorchados. Eso sí, el emblemático doctor Josep Antoni Gutiérrez 'Guti' lleva 12.

La satisfacción de Ortega

Uno de los grandes responsables de este pequeño 'milagro' ha sido el entrenador en un acierto pleno del club al que él respondió sin dudarlo rompiendo su contrato con el Hamburgo de la Bundesliga para recalar en el Barça. "Esa primera temporada me llevó bastantes palos sin casi haber aterrizado", recuerda ahora sin dramatizar.

"Si ganas el título más importante, todos los sacrificios merecen la pena. El equipo ha ido creciendo, hemos superado las lesiones y quizá fue clave el segundo tiempo espectacular en cuartos en París. Y ya en la Final Four dices, ¿por qué no podemos seguir? Si te pones a pensar, los últimos años el favorito no ha ganado en Colonia", destacó el exextremo.

Carlos Ortega y Joan Vehils, director de SPORT / VALENTÍ ENRICH

El míster confesó en SPORT una anécdota los días previos a la eclosión de Petar Cikusa aún con 17 años en Montpellier (25-30): "Recuerdo que hablé con allegado antes del partido y le dije que Petar sería importante allí. Salió en un momento complicado y mira lo que hizo. Además, es muy difícil mantener los pies en el suelo con todo el mundo alrededor diciéndote lo bueno que eres. Y estas dos últimas semanas, decirte que ha sido el jugador que mejor ha entrenado igual es exagerado, pero ha estado a un nivel excepcional".

Sobre esta Champions tan trabajado, el malagueño insistió en que los títulos "se saborean mucho más que cuando eres jugador. La primera Champions también fue muy especial en el punto de vista de gestión de grupo. No fue fácil hacerme con un equipo que estaba hecho, que venía a ganarlo todo y no entendía el porqué del cambio. Y este año también tiene mucho valor por cómo el equipo se ha rehecho de los problemas, de las lesiones, ha creído y ha confiado. Poco a poco hemos revalidado todos los títulos en España y ahora la Champions".

Dika Mem, la consagración del capitán

Pese a que el merecido MVP de la final fue su compatriota Melvyn Richardson, Dika Mem ha vuelto a demostrar por qué es uno de los mejores jugadores del mundo dos semanas después del fallecimiento de una hermana de 17 años. "Ha sido muy especial, pero tampoco quiero poner el foco en eso. Está claro que lo he hecho por ella. Al final todas las temporadas trabajamos para ganar la Champions con el equipo, con el staff y yo soy feliz por tener ya tres".

Dika Mem, con el trofeo de la Champions y la portada de SPORT / VALENTÍ ENRICH

El galo hizo una gran reflexión sobre su evolución desde que llegó en 2016 con 19 años del Tremblay. "Llegué muy joven, sin experiencia y con un papel muy diferente de lo que puedo tener hoy en la parte de líder. Llevo temporadas siendo un jugador importante, pero antes tenía a compañeros mayores y siempre he sido un tío que respeta eso. Los dejaba hablar y yo estaba para escuchar. Ahora soy yo el que intenta ayudar a los jóvenes. Es ley de vida", explicó.

"Ahora quiero disfrutar con esta Champions y descansar una semana antes de empezar con otro reto muy importante, que es ganar el oro con Francia en los Juegos de París", admitió el vigente campeón olímpico al que podrían acompañar el citado Richardson y Tim N'Guessan