El Barça responde a lo campeón y Petar Cikusa se doctora con 17 años

El Barça recuperó su mejor imagen para lograr una importante y convincente victoria por 25-30 en la pista del Montpellier en la primera jornada del Grupo B de la Champions con el capitán Dika Mem como gran faro tanto dentro como fuera de la pista e incluso tomando la palabra en los tiempos muertos con el beneplácito de Carlos Ortega.

FICHA TÉCNICA CHAMPIONS LEAGUE MON 25 ________________ 30 BAR ALINEACIONES MONTPELLIER HB, 25 (11+14): Remi Desbonnet (p., 1'-30'), Stas Skube (1), Arthur Lenne (1), Ahmed Hesham (5), Alexis Berthier, Sebastian Karlsson (3), Lukas Pellas (2) -siete inicial-, Charles Bolzinger (p.s., 31'.60'), Valentin Porte (2), Veron Nacinovic (2), Karl Konan, Hugo Bryan Monte (4), Kyllian Villeminot (2, 1p.), Adrien Dubois (2) y Alexis Berthier (1). BARÇA, 30 (16+14): Emil Nielsen (p., 1'-55'), Thiagus Petrus, Luís Frade (3), Dika Mem (8), Timothey N'Guessan (3), Aleix Gómez (6, 3p.), Hampus Wanne -siete inicial-, Filip Saric (p.s., 56'-60'), Melvyn Richardson, Jonathan Carlsbogard (1), Pol Valera, Javi Rodríguez (1), Blaz Janc (2), Ian Barrufet (2), Petar Cikusa (4) y Jaime Gallego. ÁRBITROS Vaidas Mazeika y Mindaugas Gatelis (Lituania). Expulsaron con roja directa al local Lukas Pellas (33:55). Excluyeron dos minutos a los locales Valentin Porte (2:00), Arthur Lenne (4:54) y Veron Nacinovic (24:05); y a los visitantes Timothey N'Guessan (7:03), Javi Rodríguez (21:07), Luís Frade (33:22) y Thiagus Petrus (36:27 y 43:57). MARCADOR CADA CINCO MINUTOS 1-3, 4-4, 6-6, 7-10, 10-13, 11-16 (descanso), 14-17, 16-19, 17-21, 19-25, 21-28 y 25-30 (final). INCIDENCIAS Partido correspondiente a la primera jornada del Grupo B de la Champions League masculina de balonmano disputado ante unos 7.500 espectadores en el Sud de France Arena (Montpellier).

El galo anotó ocho goles de nueve lanzamientos y mantuvo siempre a flote el ataque del equipo pese a unos problemas físicos que le obligaron a perderse la recta final del encuentro. También maravilló en la portería Emil Nielsen con una quincena de paradas y la gran sensación fue un Petar Cikusa que fue diferencial con tan solo 17 años. ¡Qué valiente fue el míster haciéndolos coincidir en la pista con Ian Barrufet e incluso con el debutante Filip Saric en la portería).

Era un partido importante por dos motivos. El primero, el empate del pasado sábado en la pista del Bidasoa Irun (26-26) en la primera jornada de la Liga Plenitude ASOBAL que provocó dudas y el segundo, la necesidad de no fallar en estas pistas complicadas en un grupo con el campeón Magdeburgo y el poderoso Veszprém de Ludovic Fàbregas y con la clasificación directa para cuartos solo para los dos primeros.

Sin el lesionado Aitor Ariño, el 'tocado' Haniel Langaro ni un Gonzalo Pérez de Vargas a punto de ser padre por primera vez, el Barça empezó muy bien con dos tantos de Aleix Gómez para tomar su primera renta (1-3, min. 4:54) y vivió un momento complicado cuando no supo penetrar en el férreo centro defensivo galo y el potentísimo egipcio Hesham lideró un parcial de 3-0 que dio la vuelta al marcador (5-4, min. 10:03). Eso sí, los locales no podían contar con el argentino Simonet, un jugador que se relacionó con el Barça tras la lesión de Domen Makuc, pero por lo visto no hay nada de nada.

El Barça reaccionó de inmediato con un parcial de 0-4 (6-9, min. 17:50) que lideró un imperial Dika Mem que ya llevaba cuatro tantos mientras en la portería empezaba a emerger la enorme figura de Emil Nielsen, solo ante el peligro sin Gonzalo (el segundo era el joven Filip Saric, hijo del mítico exportero azulgrana Daniel Saric).

Pol Valera acabó la primera parte en el centro | FCB

Los últimos 10 minutos fueron una sucesión de goles con Dika Mem a gran nivel y el brasileño Monte tomando el relevo de Hesham hasta que Villeminot estableció el 11-13 a 3:40 del descanso. Ahí, el séptimo gol de Dika Mem, un riguroso penalti a Dubois por apartarse dentro del área que transformó Aleix Gómez y un golazo sobre la bocina de Carlsbogard permitieron a los de Ortega irse con +5 al descanso (11-16).

Todo era positivo a falta de 30 minutos. La defensa había funcionado muy bien con el joven Javi Rodríguez en el centro junto a Thiagus Petrus y Carlsbogard, la portería estaba siendo cada vez más diferencial, Dika Mem era el monarca absoluto del encuentro y la máxima funcionaba. Sin duda, la intensidad había sido mucho mayor que cuatro días atrás en Artaleku.

El Montpellier salió decidido a remontar con Lukas Pellas de avanzado en un 5-1 que se tornaba en mixta hacia Dika Mem y se acercó a tres goles (14-17) justo antes de la expulsión con roja directa del sueco por ir a la cara en una penetración de Blaz Janc. Sin embargo, los locales no vacilaron y un parcial de 2-0 unido a un fallo del recién incorporado Ian Barrufet obligó a Ortega a parar el partido con 16-18 (min. 37:36).

N'Guessan y Petrus, en tareas defensivas | FCB

Cuando peor estaban las cosas, Nielsen se amuralló para irse a las 15 paradas de 32 lanzamientos para rozar el 50% y Ortega fue muy valiente dando entrada primero a Ian Barrufet y después a Petar Cikusa, de solo 17 años. Y el joven genio de Bordils se reivindicó ahora que se busca central para tomar la responsabilidad del ataque y anotar dos golazos tras fintar al lado débil. ¡Pero qué pedazo de crack!

La frescura del gemelo de Djordje Cikusa impulsó a los azulgranas a un parcial de 0-5 que sentenció el partido (17-24, min. 48:20) ya sin un Dika Mem que dejó el partido por molestias musculares, algo que ya le sucedió en los cuartos de final de la pasada Champions y en la Final Four de Colonia.

El Barça no vaciló y Ortega acabó el partido con Cikusa, Barrufet y un Filip Saric que debutó en la Champions. A buen seguro que su padre Daniel viviría emocionado en su cargo de entrenador de porteros de la selección de Qatar. Si se parece a su padre, el Barça también tendrá un portero de garantías para toda la década.