Dika Mem, primera Liga como capitán y el reto de la Champions

Dika Mem asumió la capitanía del primer equipo el pasado verano en sustitución de Gonzalo Pérez de Vargas. El lateral francés daba un paso más respecto a su fiel compromiso con el Barça para "ayudar a los jóvenes y hacer que el vestuario siga unido para conseguir los objetivos".

No le está yendo nada mal conjunto azulgrana en la primera temporada de Mem como capitán. Hasta el momento, el equipo dirigido por Carlos Ortega ya ha logrado los títulos de la Supercopa de Cataluña, la Supercopa Ibérica, la Copa de España y la Liga Plenitude Asobal.

Dika Mem, posando con el brazalete de capitán / FC Barcelona

El Barça logró de nuevo el título liguero con mucha ventaja. Los azulgranas consiguieron vencer en el Palau Blaugrana al Granollers para sumar su decimocuarto trofeo consecutivo, una liga "muy especial" como confesó Dika Mem en zona mixta tras el partido por ser la primera como capitán. Aunque la celebración estuvo algo descafeinada por no poder levantar un trofeo liguero, que el jugador francés admitió tener "muchas ganas de levantar al final de temporada".

LA REIVINDICACIÓN DE DIKA MEM

Del mismo modo, Dika quiso reivindicar el título de la Liga Asobal, ya que "la gente piensa que es muy fácil de ganar, pero no es así; los equipos nos tienen ganas y quieren vencernos". El Barça domina desde hace años las competiciones nacionales porque como explicó el propio Mem "tenemos el mejor equipo y más presupuesto".

No obstante, en un tono algo cómico, el lateral galo aseguró que "los partidos se juegan en la pista y todos tenemos dos brazos y dos piernas".

El Bidasoa logró empatar al Barça en la primera jornada / EFE

El único tropiezo de la temporada liguera fue en el primer encuentro en Bidasoa, donde los azulgranas empataron con un gol 'in extremis' del propio Dika Mem que no subió al marcador por no entrar en tiempo. "Este año empatamos contra el Bidasoa Irún y tuvimos más partidos ajustados", manifestó.

EL RETO DE LA CHAMPIONS

El siguiente gran reto del Barça es la EHF Champions League, sin dejar caer en el olvido la Copa del Rey. El equipo azulgrana se enfrenta al PSG en los cuartos de final de la máxima competición continental. Una eliminatoria igualada que Dika Mem confesó que el equipo espera "con muchas ganas". "Estamos trabajando muy duro, tenemos ilusión y estaremos listos", añadió.

Dika Mem lidera la línea ofensiva del Barça / Valenti Enrich

El Barça quiere volver a la Final Four de Colonia, uno de los principales objetivos que el equipo se marca al inicio del curso. "Las copas, la liga son objetivos, pero el que nos hace más ilusión es la Champions", confesó Dika Mem.

La ida de la eliminatoria ante el cuadro francés se disputará en París el jueves 25 de abril, mientras que la vuelta tendrá lugar en el Palau el 2 de mayo. Una cita que espera con ganas el equipo y para la que "está preparado" según indica Mem.