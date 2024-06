Dika Mem, el gran premio al trabajo y el respeto total hacia los veteranos

El Barça vive momentos de calma y felicidad tras la explosión del pasado fin de semana a orillas de Rhin con la conquista de la duodécima Champions League de la historia de la sección con una trabajadísima victoria por 30-31 en la final contra un Aalborg en continuo crecimiento.

En medio de un nivel excelente de todo el equipo y del cuerpo técnico, Dika Mem volvió a demostrar en la final que es el líder de este equipo y que sus compañeros lo buscan cada vez que hay que realizar un lanzamiento clave o cuando se agotan los pasos antes del pasivo.

Acompañado por el entrenador Carlos Ortega y por el coordinador del balonmano azulgrana Joan Marin, el referente de una selección francesa llena de talento que buscará el oro en los Juegos de París visitó SPORT.

¿Qué siente cuando ve la portada de 'Campeones'?

La verdad es que mucho, mucho orgullo. No ha sido una temporada fácil y pocos esperaban que llegásemos tan lejos, así que muy contento por haber ganado la Champions. Se ha hecho un trabajo muy bueno todo el año con la bajada del presupuesto, con los jugadores que se fueron y con lesiones, pero al final estamos donde siempre hemos querido estar.

A Dika Mem le gustó mucho la portada de SPORT / VALENTÍ ENRICH

¡Cómo ha evolucionado también Dika Mem desde que llegó casi siendo un niño en 2016!

Estoy muy, muy, muy feliz por eso. Llegué aquí muy joven, con ninguna experiencia y con un papel muy diferente del que tengo ahora. Esta temporada creo que, aparte del tema humano, es la parte también de líder, aunque bueno... más o menos eso ya lo tenía.

Tenía ese papel de líder en la pista, pero no ejercía tan abiertamente como ahora…

Obviamente, pero… fíjate. Llevo temporadas siendo un jugador importante para el equipo. Lo que pasa es que antes había jugadores con mucha más edad y más experiencia. Yo siempre he sido un tío que ha respetado eso, dejaba a los demás hablar cuando tenían que hablar. En su momento estaba para escuchar, podía dar consejos o ayudar un poco, pero me quedaba ahí. Y ahora quedan tres o cuatro mayores que yo, ya tengo experiencia e intento ayudar a los más jóvenes.

Dika Mem ha aprendido "un montón" de Raúl Entrerríos / VALENTÍ ENRICH

Ha tenido la disciplina de callarse cuando ya era más importante en la pista que algunos jugadores a los que escuchabas…

Sí, sí. Exactamente eso. Es también mi forma de ser. Siempre he querido aprender mucho y coger un poco de todos los que son más veteranos que yo como Raúl Entrerríos, Sorhaindo, Palmarsson… He estado con muchas estrellas y he aprendido mucho de ellos. Cuando estaban aquí yo ya jugaba lo mismo o más que ellos, pero siempre los escuché. Y ahora, pues creo que me toca a mí intentar transmitir todos estos valores a los que vienen detrás.

La Copa del Rey y la Champions han sido especiales. ¿Cómo las ha vivido esto? Al final es un tema de madurez tras un tema personal muy duro.

Sí, sí. Es una... Fue algo muy especial, pero tampoco quiero poner el foco en eso. Cuando lo dije en su momento (rueda de prensa tras la final de la Copa del Rey en Jaén), lo hice porque fue así y eso es lo que pasó, pero tampoco quiero estar hablando todo el rato de por mi hermana, por mi hermana. Al final está claro que lo he hecho por ella… pero también está el jugador, estoy yo y todas las temporadas trabajamos para ganar la Champions con el equipo, con el staff. Estoy feliz por haberla ganado por tercera vez.

¿Ha sido como una reivindicación colectiva?

Bueno, no estamos todo el día pendientes de lo que se puede decir, pero sabíamos que la gente estaba diciendo que no tenemos el mismo equipo, que no llegaríamos a la final. Empatamos en Bidasoa el primer partido de Liga (26-26) y hubo dudas, pero tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho.

Uno de tantos goles 'imposibles' de Dika Mem / FCB

¿Nota esa responsabilidad en la pista de llevar la capa de 'Superman' o de 'Superhéroe', como ha dicho alguna vez Ortega?

La capa tal vez no (sonríe), pero sí que tengo un papel importante en el grupo y al final intento jugar siempre y disfrutar en la pista, porque es lo que me gusta hacer. Me gusta estar en una pista de balonmano, pelear para poder ganar los partidos y hay días que se me verá más a mí, pero habrá otros días en los que verás a los demás. Al final es un trabajo de equipo y a mí lo que me interesa es ganar los partidos y los títulos.

¿Cómo explica a la gente que ha ganado la Champions y ahora tiene otro reto igual o casi superior con la selección? Porque enseguida estarán trabajando con Guillaume Gille…

Tengo una semana de vacaciones. La Champions es algo muy especial, porque he trabajado todo el año para esto. Si tienes una fase de grupos complicada, es difícil llegar a la final. Es el trabajo de todo el año, pero ahora voy a descansar y a prepararme bien para el verano, porque también me hace mucha ilusión tengo muchas ganar de ganar los Juegos.