Carlos Ortega: "Los equipos no los hacen los nombres, sino las personas"

El sacrificio, el trabajo y el esfuerzo tienen premio. Y así lo demuestra con creces el Barça de balonmano temporada tras temporada. En un curso con más dificultades de las habituales (lesiones, salidas de jugadores importantes y recortes económicos), el cuadro azulgrana ha sido capaz de reinventarse para firmar una campaña sobresaliente.

Después del último gran éxito, la duodécima Champions League del club, el entrenador y uno de los máximos artífices de los éxitos del balonmano azulgrana, Carlos Ortega, visitó la redacción de SPORT para hacer balance de la temporada.

Carlos Ortega, entrenador del Barça de balonmano / Valenti Enrich

¿En qué piensas cuando ves la portada de 'Campeones' y todo lo que ha logrado el equipo?

Mucha alegría. Creo que al final, si acabas ganando el título más importante de esta manera, todos los esfuerzos y los sacrificios valen la pena.

¿Cuándo llega el convencimiento de que es posible volver a ganar la Champions?

Yo no he pensado en esto hasta después de cuartos. El primer objetivo era clasificarse a la Final Four, librando el pase de octavos o no. El equipo ha ido creciendo paso a paso, hemos superado las lesiones, creo que ha habido partidos que el equipo ha competido muy bien, excepto el partido de Veszprem, que nos pasaron por encima. Y en la Final Four puede pasar cualquier cosa, los cuatro equipos que van tienen opciones. De hecho, si te pones a pensar, en los últimos años el favorito no ha ganado e incluso a veces el Barça ha sido el perjudicado.

La sorpresa positiva de la temporada ha sido la aparición de Petar Cikusa, que ha ayudado al primer equipo con minutos de calidad. ¿Cómo habéis gestionado la situación con un jugador tan joven?

Creo que ha coincidido todo. Primero fue la lesión de Domen Makuc y después la situación económica. Entonces, miramos a la base y por la posición tenía que ser Petar. Subió al primer equipo y el chaval tenía un desparpajo inusual. Yo me acuerdo que antes del partido ante el Montpellier, le expliqué a un amigo que Petar iba a ser importante, y así fue. Luego el chico ha tenido altibajos también, con todo el mundo agasajándolo es muy difícil tener los pies en el suelo. Ha habido partidos que ha estado más flojo, pero las dos últimas semanas podría decirte que has sido el jugador que ha entrenado mejor.

Uno de los nombres en la sombra de este equipo es Carlsbogard. ¿Qué ha supuesto para la defensa, para el centro, para la estabilidad?

Es un todoterreno, un jugador que no te va a meter seis goles por partido, pero te mete dos o tres y te rinde en defensa en todos los puestos. Un jugador muy sólido, de equipo, súper profesional, que se ha integrado muy bien al equipo y que estamos muy contentos con él, por el rendimiento que ha dado y por lo que supone su peso específico. Sobre todo es muy valiente para nosotros con el cambio largo, para dar momentos de ataque también y un chico que ha entrado muy bien en el grupo.

El título de Champions, después de todos los obstáculos que habéis superado, ¿tiene un sabor especial?

Sin duda, como entrenador los títulos se saborean mucho más que cuando eres jugador. La primera Champions también fue muy especial en el punto de vista de gestión de grupo. No fue fácil hacerte con el equipo, un grupo que estaba hecho, que venía a ganarlo todo y que no entendían el porqué del cambio. La verdad es que fueron momentos difíciles hasta que llegamos al entendimiento entre todos. Teníamos una gran plantilla en la primera temporada, aunque los equipos no los hacen los nombres, sino las personas. Y este año quizás, por cómo el equipo se ha rehecho de los problemas, de las lesiones, ha creído y ha confiado desde el principio, también ha sido muy especial.

Sin rival en los títulos domésticos desde hace años, ¿tenéis la sensación que os jugáis la nota de la temporada en Europa?

Nosotros tenemos la obligación de ganar siempre. Si pierdes, será una noticia increíble, y si no ganas de lo que supuestamente piensa la gente, también es noticia. No es fácil, pero por suerte tengo un equipo muy profesional. No obstante, son muy difícil de conseguir todos los títulos.

Carlos Ortega, en la redacción de SPORT / Valenti Enrich

El Barça es un equipo lleno de estrellas y el gran ejemplo es la portería con la dupla Nielsen - Gonzalo Pérez de Vargas. ¿Qué papel tiene la gestión de vestuario para que lleguen los éxitos?

Es fundamental, porque en el equipo hay auténticos cracks, y en la portería es donde se evidencia más porque tenemos dos tíos que son estrellas en su posición. La primera temporada se gestionó muy bien. Este curso, quizás durante un tiempo Gonzalo ha estado un poco descolocado o desubicado sin la capitanía. Sin embargo, siempre le he dicho que es un jugador muy importante y así ha sido. Poco a poco se ha ido sintiendo más cómodo, ha encontrado su sitio y ha tenido un papel relevante. Además, en los partidos de la Final Four, ambos han sido claves.

Viendo la trayectoria de estas tres temporadas, ¿cuántos 'palos' te has llevado que no te tocaban?

En la primera campaña más, pero es algo ya pasado. Ahora me siento muy identificado, tengo una conexión mucho mejor y directa con los jugadores, me siento muy bien con ellos.

Llegaste en unas condiciones delicadas en 2021, ¿cuándo tuviste la sensación de que el grupo ya creía ciegamente en ti?

Fue pasada la primera vuelta, en el parón de enero. Tuve la sensación de que llegamos a un entendimiento entre todos.

Y de cara a la temporada que viene, ¿qué esperas del regreso de Juan Palomino?

Palomino ha hecho una grandísima temporada. Tiene un potencial defensivo espectacular, porque es listo, se anticipa, agresivo, pelea... es uno de los jugadores que me gusta a mí. Todavía no he hablado con él, pero de salida es un jugador que nos tiene que ayudar mucho en la Liga Asobal.

Como decía Luis Aragonés, ganar, ganar y volver a ganar es muy difícil.

Pasan los años, pero el equipo no se cansa de ganar. ¿Cómo consigues que la ambición siempre esté al máximo?

Los jugadores son unos campeones y quieren ganar. Hay un hambre de ganar siempre increíble. A veces parece que se minusvalora los títulos de la Liga, pero como decía Luis Aragonés, ganar, ganar y volver a ganar es muy difícil. Pero el equipo tiene un hambre de ganar, no se cansa y su ambición que es encomiable.

Carlos Ortega no descansa, y acudirá a la cita olímpica como seleccionador de Japón. ¿Cómo será enfrentarte a algunos de tus jugadores en los Juegos Olímpicos?

Es anecdótico. Nos saludaremos antes del partido y poco más. Yo los conozco un poco más a ellos, así que podré decirle algo más a mis jugadores