El Barça también 'canta las 40' a un notable REBI BM Cuenca

El cuadro azulgrana fue de menos a más con otro partidazo ante el tercer clasificado de la liga Domen Makuc, Melvyn Richardson y Ludovic Fàbregas fueron los mejores en el cuadro local

Menos de 40 horas después de sellar el pase a cuartos de final de la Champions ante el Elverum (40-30), el Barça volvió a navegar por encima de la cuarentena para imponerse con autoridad al REBI BM Cuenca por 41-26 en una Liga Asobal que domina con puño de hierro.

FICHA TÉCNICA LIGA ASOBAL BAR 41 ________________ 26 CUE ALINEACIONES BARÇA, 41 (18+23): Gonzalo Pérez de Vargas (p., 1'-30'), Ludovic Fàbregas (6), Jonathan Carlsbogard (2), Dika Mem (4), Timothey N'Guessan (1), Aleix Gómez (3, 1.), Hamps Wanne (3, 1p.) -siete inicial-, Emil Nielsen (p.s., 31'-60'), Domen Makuc (5), Luís Frade (1), Melvyn Richardson (7, 2p.), Pol Valera (3), Martí Soler (4), Blaz Janc (1) y Artur Parera (1). REBI BM CUENCA, 26 (12+14): Ante Grbavac (p.), Pablo Simonet (2), Diego Vera, Joaquim Nazaré (5, 1p.), Henrique Teixeira (3), Leo Prantzer (3), Ignacio Pizarro -siete inicial-, Marcos Herraiz (p.s..), Juan José Fernández (1), Sergi Mach (1), Álvaro Martín (2), Daniel Mendes (4), Arnau Fernández, Fede Pizarro (1), Carlos Fernández (2) y Nacho Moya (2). ÁRBITROS Álvarez Mata (navarro) y Bustamante López (vizcaíno). Excluyeron dos minutos a los visitantes Ignacio Pizarro (21:29) y Henrique Teixeira (52:54). MARCADOR CADA CINCO MINUTOS 3-2, 7-6, 10-7, 11-10, 14-11, 18-12 (descanso), 21-14, 24-16, 27-17, 30-21, 36-26 INCIDENCIAS Partido correspondiente a la 17ª jornada de la Liga Asobal masculina de balonmano disputado ante casi 1.000 espectadores en el Palau Blaugrana (Barcelona).

Los azulgranas tardaron en ajustar la defensa sin duda y en ponerse el chip liguero. En cuanto lo hicieron, fueron martilleando las huestes conquenses con un balonmano rápido y alegre en el que brillaron sobre todo un motivadísimo Domen Makuc y los galos Ludovic Fàbregas y Melvyn Richardson.

El equipo que dirige Lidio Jiménez es uno de los que mejor balonmano está haciendo en la Liga Asobal y no solo por la cómoda tercera plaza en la que inició la jornada con 23 puntos (cuatro más que el Bathco BM Torrelavega), sino por la calidad de su plantilla y por su valiente apuesta sobre la pista.

De todas formas, no es de recibo que el tercer clasificado liguero tenga que viajar en autobús toda la noche y llegar prácticamente directo al Palau. Así no puede crecer el balonmano en España. Así se explica mejor la caída física que sufrió en los dos últimos tercios de encuentro. ¿O no?

'Hablando portugués' con el brasileño Henrique Teixeira y con el luso Joaquim Nazaré, el cuadro conquense mantuvo el pulso al partido durante los primeros 21 minutos hasta que les aguantaron las fuerzas y la maquinaria defensiva local empezó a carburar.

Ludovic Fàbregas se hacía grande en ataque con dos goles, los mismos que sumaban los citados Teixeira y Nazaré al paso por el 10' (7-6). Ahí la irrupción de Domen Makuc jugando como central con dos asistencias y un golazo disparó por primera vez al Barça con el 10-7 (min. 14:12).

Ludovic Fàbregas sigue a un nivel altísimo | FCB

Sin embargo, el REBI BM Cuenca volvería a la carga por última vez y con tantos del italiano Prantzer y de Sergi Mach se acercó otra vez a un gol (12-11 (min. 21:31) antes de que el centro defensivo local con Richardson, Fàbregas, Carlsbogard y Frade marcase las diferencias.

Ayudado por las nueve paradas de un gran Gonzalo Pérez de Vargas (ocho llevaba un notable Grbavac en la otra portería), el Barça cerró sus dominios durante 8:29 para marcharse definitivamente con dos golazos de Carlsbogard y cuatro de un sensacional Richardson para irse al descanso con seis goles de renta (18-12)... porque Fede Pizarro rompió la sequía visitante de falta directa y con el marcador ya a cero.

El Barça regresó fuerte de los vestuarios con un miniparcial de 2-0 gracias a los tantos del canterano Martí Soler y de Fàbregas (20-12), aunque los 'arreones' de Nazaré y un par de pérdidas locales dieron paso al último amago de reacción de un notable cuadro visitante (22-16, min. 37:44).

Melvyn Richardson realizó un gran partido | FCB

Lidio Jiménez intentó frenar esa dinámica negativa, pero fue en vano. El Barça ya había puesto la directa y logró un parcial de 7-1 coincidiendo con una buena serie de paradas de Emil Nielsen (jugaron una parte cada portero) y con dos golazos de Pol Valera (los primeros como azulgrana) para situarse 30-18 (min. 48:21).

Con el partido más que sentenciado, Valera siguió demostrando lo útil que puede ser al equipo, Makuc no cejó en su empeño de marcar diferencias y hasta se reivindicaron Martí Soler y un necesitado Artur Parera para cerrar el 41-26 final.