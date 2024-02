Pedro Martínez: "El partido ha sido un cara o cruz, pero no hasta los últimos segundos"

El entrenador del BAXI Manresa, Pedro Martínez, que destacó el "buen partido por parte de los dos equipos", definió el choque de cuartos de final ante el Barça (102-91) como un duelo "a cara o cruz, pero no hasta los últimos segundos, sino que se ha decidido en los dos últimos minutos".

Martínez puso en valor la imagen ofrecida por su equipo, que obligó a su rival a realizar "un buen partido, ganando merecidamente porque para ganar a estos equipos no te tienen que respetar o no jugar bien, pero ese no fue el caso".

Sobre los aspectos del juego que resultaron claves, Martínez apuntó que sufrieron ante los cambios en defensa, aunque recalcó que el Manresa "jugó la mayor parte de los minutos como tenía que hacerlo".

Laprovittola, un jugador clave

En cuanto a nombres propios, destacó al escolta argentino Nico Laprovittola: "Asumió mucha responsabilidad, es un jugador clave, tomando las buenas decisiones cuando debía en los minutos finales".

De cara a lo que resta de temporada, el técnico del BAXI Manresa avanzó que su equipo "no renuncia a nada y lo primero que tiene que hacer es salir animado de la Copa y entrenar más para los doce partidos, que, de momento, están por delante intentando lograr la mejor versión y quedando lo más arriba posible, porque no todo son los play-off, también hay otros objetivos".