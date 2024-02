Laprovittola: “Fuimos inteligentes en los cinco minutos finales”

Nico Laprovittola (18 puntos y 8 asistencias) volvió a ser el jugador desatascador blaugrana en un encuentro que se puso muy cuesta arriba, aunque con su tranquilidad en los momentos de tensión, supo dirigir al equipo a las semifinales tras imponerse al BAXI Manresa, y ser elegido el MVP del encuentro.

“Ha sido un partido muy duro, igual que hace cinco días”, reconocía el argentino. “Manresa está jugando muy bien y nos ha de ayudar a estar preparados para los que nos espera en las semifinales”, comentó el azulgrana

“La salida no fue buena pero nos repusimos a tiempo. El no parar es el juego de Manresa, y no hemos jugado a nuestro ritmo, por momentos no estábamos cómodos más allá de ir por encima en el marcador”, reconocía.

Control en los minutos finales

“Fuimos inteligentes en los últimos cinco minutos y pudimos cerrar el duelo” y se mostró orgulloso que “el equipo confía mucho en mi lectura, como puedo llevar el ritmo del partido.., con el duelo tan apretado, la presión estaba sobre nosotros”, dijo

De cara a las semifinales, “ahora hay que descansar, a la espera del partidazo que viene. No tenemos favoritos. Estuvimos centrados del partido del Manresa, ahora hemos de recuperarnos mentalmente y físicamente para el siguiente”, finalizó