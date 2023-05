Mateo: "Hemos tenido mucha fe y mucho orgullo"

"Ha sido una eliminatoria muy dura y el corazón del equipo nos ha llevado a la Final Four", comentó el técnico Para el 'Chacho' Rodríguez, "el equipo necesitaba una marcha más y sacamos nuestro mejor juego para lograr la remontada"

El técnico del Madrid, Chus Mateo, mostró su felicidad de cómo respondió el equipo en los momentos más complicados del partido para acabar cerrando la eliminatoria al imponerse por 98-94.

"Ha sido una eliminatoria muy dura", comentaba. "Empezamos mal la eliminatoria, no entendimos el segundo partido pero luego dimos una lección de madurez en los dos partidos en Belgrado y lo rematamos aqui", comentó Mateo.

Reconoció las virtudes de sus hombres en el duelo definitivo. "Hemos tenido mucha fe y mucho orgullo y hemos demostrado el corazón que tiene este equipo", dijo Mateo que llevará por primera vez el mando en una Final Four.

"El Partizan no estuvo cómodo"

Para Mateo, una de las claves fue maniatar al Partizan cuando estuvo controlando el partido. "Hemos conseguido que no jugaran tan cómodos como en hombre, ha sido una sorpresa poder ejecutar todo y si no fuera por los jugadores, no habría valido para nada la táctica", acabó.

Por su parte, uno de los protagonistas del partido, el veterano Sergio Rodríguez que sumó 19 puntos, reconocía el corazón del equipo. "Ha respondido bien, con muchas bajas…hemos sacado el espíritu y el equipo ha luchado sacando nuestro mejor juego, buscando la manera de hacer daño al Partizan", explicó el 'Chacho'

"Yo siempre intento meter energía al equipo. Sabía que el equipo necesitaba una marcha más. Hemos podido enganchar unas canastas en el tercer cuarto que ha sido clave y luego ya no nos han parado", finalizó el canario.