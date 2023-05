Real Madrid - Partizán | Partido de la Euroliga 2023, en directo

Menos de una hora para que empiece la batalla del WiZink Center. ¿Quién jugará la Final Four? ¿El Madrid? ¿El Partizan?

Lo de Poirier podría ser un problema en un gemelo, o sea que no tendría nada que ver ya con la apendicitis.

Habrá que ver también si Chus Mateo repite la zona 2-3 que tan buenos resultados le dio en Belgrado, pero con Punter de vuelta quizá no sea tan buena idea.

19:56

Ojo que podría no estar a punto Poirier. Me da que lo forzaron por las molestias de Tavares y que por eso no está disponible. Pero el secretosmo es tal que tendremos que esperar un poco más hasta saberlo a ciencia cierta.