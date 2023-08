Marc Gasol: "No empezaré la temporada"

Marc Gasol ha compartido que no estará presente en el inicio de la próxima temporada Gasol explica que al concluir la temporada pasada se encontraba en una condición física muy ajustada

Marc Gasol (con una estatura de 2,11 metros y nacido en 1985) ha compartido a través de un video publicado por el Bàsquet Girona, en la plataforma Linkedin del club, que no estará presente en el inicio de la próxima temporada del equipo bajo la dirección de Salva Camps. El máximo responsable y fundador de la organización ha explicado que llegar a esta decisión le ha resultado más difícil de lo anticipado.

"Lo que sé seguro es que no empezaré la temporada. Me está costando mucho más de lo que pensaba tomar la decisión. Lo inteligente es no empezar y después ya veremos. Queda un interior por venir y dar por cerrada la plantilla", explica Marc Gasol en una entrevista del club.

Gasol explica que al concluir la temporada pasada se encontraba en una condición física muy ajustada, lo que lo llevó a reflexionar sobre su continuidad. Sin embargo, menciona que en este momento considera que este aspecto es de menor importancia al momento de tomar la decisión.