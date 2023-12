Jokubaitis: "Lo más importante es estar unidos"

El base del Barça, Rokas Jokubaitis, admitió que este es "uno de los momentos más difíciles" desde que milita en el cuadro azulgrana, pero señaló que "lo más importante es estar unidos y mejorar para ganar de nuevo", empezando por el partido de este viernes en la pista del Zalgiris Kaunas.

"Todos entendemos que estamos en un momento muy difícil, creo que es uno de los más difíciles desde que estoy en el Barça y esta es mi tercera temporada. Ahora mismo lo más importante es estar unidos y mejorar para ganar. Intentaremos empezar mañana", afirmó este jueves el base lituano.

Desde la pista del Palau Blaugrana, Jokubaitis explicó que los jugadores y el cuerpo técnico han tratado las cuestiones a mejorar para revertir la dinámica negativa del Barça, que ha perdido cinco de los últimos siete partidos en un lapso de dos semanas.

"La unidad es nuestra fortaleza"

"Cuando todo sale mal, es difícil. A veces no disfrutamos, es normal cuando el juego del equipo no va por el camino adecuado. Somos profesionales, tenemos mucha experiencia y algunos de los mejores jugadores. No será difícil mantener la unidad. Es nuestra fortaleza", confesó.

Preguntado sobre qué cuestiones considera que el Barça tiene que mejorar, Jokubaitis desveló que han "hablado de la defensa", un aspecto en el que están "sufriendo", si bien reivindicó que en la victoria del pasado domingo contra el Baskonia (82-62), "uno de los mejores ataques de Europa", se vio que pueden "defender como locos".

"La mayor clave será la motivación y la concentración. Son muchos los pequeños detalles que no hacemos por nuestra falta de concentración. La defensa es una de las cosas más importantes, pero estar unidos y la concentración máxima en el día a día nos llevarán al buen camino. El deporte no es solo físico, tenemos que mejorar en ser duros mentalmente", añadió.

Con todo, Jokubaitis subrayó que "solo estamos a finales de diciembre" y "la temporada es larga", y reconoció que para él "es especial" jugar en Kaunas, porque "siempre está todo vendido en el pabellón", donde coincidirá con "muchos amigos y familiares".