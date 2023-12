Los ‘pecados’ del Barça de Roger Grimau

El Barça de Roger Grimau vive un momento difícil de la temporada después de haber encadenado cinco derrotas de los últimos seis encuentros y que le ha llevado a alejarse de la cabeza en la Liga Endesa donde ocupa la cuarta posición, con 10 victorias y cinco derrotas.

El mismo record en la Euroliga donde se ha mantenido siempre a la sombra del Madrid, pero con los malos resultados en sus últimos encuentros ya ha caído a la tercera plaza, con un record también de 10 victorias y cinco derrotas.

El conjunto azulgrana tiene muchos aspectos a mejorar y algunos en los que claramente ha bajado el nivel que le ha llevado a esta racha tan negativa en las dos máximas competiciones. Unos ‘pecados’ que debe resolver para ser un equipo fiable y consistente para optar a todos los títulos a los que aspira.

La defensa ha caído en picado

La defensa blaugrana ha perdido efectividad en las últimas semanas / EFE

El Barça siempre ha destacado por su buena defensa, que le ha llevado a ser uno de los equipos que menos puntos encaja…hasta las últimas semanas. El equipo se ha relajado en esta importante faceta del juego, y fruto de haber bajado el listón defensivo ha recibido anotaciones demasiado altas, muy por encima de los 80 puntos. Destacan los 101 que le endosó el Casademont, o los 90 del Armani Milan en el Palau, que les llevó a la derrota. Si el Barça no defiende, sus opciones de ganar se encomiendan al ataque y cuando tampoco funciona…

Dependencia ofensiva de Nico Laprovittola

Laprovittola ha resuelto muchos encuentros aunque no puede ser siempre el jugador 'salvador' / EFE

El equipo tiene un potencial ofensivo enorme, con jugadores que tienen como virtud su capacidad de anotar, como Abrines, Parker, Brizuela, y evidentemente el más efectivo y consistente de todos, Nico Laprovittola. El de Morón se ha convertido en muchos encuentros la única alternativa válida para anotar y el base argentino ha respondido en muchos encuentros, pero tampoco ha podido ser el ‘salvador’ en todos. ‘Lapro’ necesita ayuda y no siempre la ha recibido. Desde luego, el balón ‘caliente’ siempre es para él. ¿Nadie más puede asumir ese papel en los momentos decisivos?. Un jugador determinante en ataque sería un gran fichaje para este equipo, aunque claro, como Mirotic no hay muchos en el mercado…

Mayor implicación de los nuevos fichajes

A Joel Parra le ha faltado continuación y su aportación está siendo mínima / DANI BARBEITO

El Barça realizó un esfuerzo económico para reforzar la plantilla y tiró de chequera para conseguir dos nacionales de proyección como Joel Parra y Darío Brizuela. Al ex de la Penya le está costando encontrar sus minutos por lo que su confianza no es la mejor, mientras que Brizuela sí entra más a menudo en la rotación, pero sus ganas de demostrar y aportar a veces se vuelven en su contra. Fichaje de lujo de Jabari Parker al que le costó mucho adaptarse al baloncesto FIBA aunque ha ido ganando protagonismo. Solo falta que defienda, aunque procedente de la NBA no resulta fácil. Algo parecido le sucede a Willy Hernangómez, que ha ganado confianza aunque debe intimidar más en defensa para ser un jugador determinante.

Inconsistencia en el juego

Satoransky no ha logrado darle continuidad de manera regular al juego del Barça / VALENTI ENRICH

Si de algo se ha quejado Grimau en las últimas semanas es que al equipo le falta consistencia en su juego. Los azulgrana no logran encadenar 40 minutos de buen juego y eso le ha llevado a dominar partidos con claridad después de unos buenos minutos para luego dejarse superar cuando ha entrado en barrena. O al contrario. Malos inicios que han dado confianza al rival y luego ha sido imposible darle la vuelta. Si el equipo lograse mayor regularidad, posiblemente alguno de los encuentros que se le han escapado de la mano hubieran caído de su lado. Mantener el nivel de juego con una plantilla extensa es uno de los debe de este equipo.

La segunda unidad debe producir más

Jokubaitis ha sido uno de los hombres que más aportan desde el banquillo / JAVI FERRANDIZ

Precisamente, Grimau necesita aportación desde el banquillo, con jugadores que puedan cambiar la dinámica de un encuentro si los titulares no logran ese cometido. Algunos jugadores cumplen con ese papel como Rokas Jokubaitis y también Alex Abrines cuando sale del banquillo. Aunque jugadores como Da Silva, Brizuela, o Parra, son piezas que han de encajar en esos minutos cuando los necesita el técnico.

Malos porcentajes en los tiros libres

El Barça tiene que ser mucho más efectivo en los tiros libres / VALENTI ENRICH

El Barça genera muchos lanzamientos de tiros libres, especialmente con sus interiores, donde Willy es uno de los que más va a la línea. Tuvo sus problemas al principio pero poco a poco ha mejorado sus porcentajes. Aunque jugadores que van a la línea como Vesely, Laprovittola o Abrines, tienen que aprovecharlos. En la derrota ante el ALBA Berlin, el conjunto azulgrana malogró cuatro consecutivos en los minutos clave y un total de 12 de 19 en el encuentro. Unos puntos que quizá hubieran cambiado el signo del encuentro.

Grimau también necesita su adaptación

Grimau cuenta con el apoyo de los jugadores aunque todavía le falta mucha experiencia como primer técnico / FCB

El cambio de Saras Jasikevicius por Roger Grimau fue un salto importante, de un técnico con experiencia en la Euroliga a otro que nunca había dirigido un equipo al máximo nivel. Fueran las circunstancias económicas o porque el club creyó que era el momento de un técnico de la casa, lo cierto es que Grimau se ha adaptado rápido, aunque la experiencia en la Euroliga no se consigue de un día para otro. Conocer la competición, los colegiados, el estilo de juego, lo vivió como jugador aunque hacerlo como técnico es diferente. En algunos encuentros tomó algunas reacciones tardías, aunque cuenta con un staff técnico que debe ser un apoyo